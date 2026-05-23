Общество23 мая 2026 8:30

«Жить по-новому»: в Новосибирске партия «Новые люди» провела танцевальный фестиваль для пенсионеров

Новосибирцы старшего поколения танцевали под ретро-хиты в живом исполнении и участвовали в мастер-классах по рукоделию. Организатором фестиваля выступило новосибирское отделение партии «Новые люди»
Фото: Партия «Новые люди»

- Мы начали наш проект прошлой осенью как раз с концерта в Центральном парке. Людям очень понравилось, они попросили продолжать. С наступлением холодов мы перенесли фестивали в районные дома культуры. И одновременно создали клубы по интересам для новосибирцев старшего поколения, чтобы встречи проходили регулярно. Организовали занятия по йоге, зумбе, компьютерной грамотности, актёрскому мастерству. Вместе с тем именно музыкальные фестивали остаются самым популярным форматом, собирают сотни людей. Поэтому весной и летом мы будем проводить такие концерты в городских скверах и парках, - рассказывает один из организаторов проекта «Жить по-новому», депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Жительница Центрального района Александра Рогозина пришла на фестиваль с подругами и мужем.

- У нас не так часто проводят концерты для старшего поколения. Весь досуг - сидеть перед телевизором или сходить на рынок. Это скучно. Хочется встретиться с друзьями, пообщаться, найти новое хобби. Сегодня узнала, что для моих ровесников уже работает целая сеть клубов. Всегда хотела попробовать йогу, обязательно запишусь на следующее занятие, - рассказывает жительница Новосибирска.

Программа «Жить по-новому» постоянно расширяется. На сегодняшний день она охватила 58 регионов России. Для людей старшего поколения организуют ярмарки, бесплатные кинопоказы, спортивные соревнования, обучение новым технологиям, а также музыкальные фестивали.