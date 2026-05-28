«Из-за болей не могу ходить»: у сибирячки после операции одна нога оказалась длиннее другой на два сантиметра

После операции женщина почти полгода находилась на больничном.

53-летняя Татьяна из Новосибирска уже несколько лет живет с постоянной болью после операции по замене тазобедренного сустава. Как женщина рассказала КП-Новосибирск, после вмешательства хирургов одна ее нога стала длиннее другой почти на два сантиметра, а привычная жизнь превратилась в череду больничных, судов и экспертиз.

— После операции я чувствовала сильные боли. Сначала мне говорили, что это из-за сложности операции, все-таки тазовая кость — самая крупная в организме. Я обращалась к докторам с тем, что у меня болит нога, но мне объясняли, что это нормально, — говорит сибирячка.

Но спустя несколько месяцев боли не прошли.

«Я НЕ МОГУ НОРМАЛЬНО ХОДИТЬ»

Со слов сибирячки, примерно через полгода она узнала, что длина ног у нее стала разной.

— После обследования подтвердилось, что правая нога стала длиннее левой примерно на 1,8 сантиметра. Это очень сильно ощущается: нормально из-за болей ходить я не могу, — говорит Татьяна.

Также после операции женщина почти полгода находилась на больничном. В итоге ей пришлось оставить прежнюю работу.

— Из-за проблем со здоровьем я не смогла продолжить службу. Я считаю, что медики должны бороться за здоровье пациентов. Но качество моей жизни стало не лучше, а хуже, — рассказывает женщина.

В итоге Татьяна решила обратиться в суд. Во время разбирательств была проведена медицинская экспертиза. По словам Татьяны, эксперты пришли к выводу, что операция была проведена неправильно и вина медучреждения имеется.

— По первому решению в 2025 году мне присудили 2,5 миллиона рублей компенсации, — говорит женщина.

Однако больница с этим не согласилась и подала апелляцию. После этого суд назначил вторую экспертизу.

— Получилось так, что две экспертизы противоречат друг другу. Первые эксперты тщательно изучили обстоятельства дела. А вторые практически полностью переписали первую экспертизу, но сделали уже противоположный вывод, что больница не виновата, — говорит Татьяна. — Мы нашли независимого эксперта, отправили ему обе экспертизы. Он дал заключение, что первая экспертиза была верной. Но суд это не стал рассматривать.

