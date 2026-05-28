Болота, затопленные деревни и кладбище первопоселенцев: новосибирский путешественник превратил туризм по Сибири в тренд

Вячеслав Карманов заново знакомит сибиряков с их родными краями. Фото: Предоставлено Вячеславом Кармановым/«Территория Сибири»

Древние боры, болота размером больше Швейцарии, затопленные деревни и археологические памятники — всё это есть всего в нескольких часах езды от Новосибирска. Но, несмотря на уникальную природу и богатую историю, туристический потенциал Новосибирской области до сих пор остаётся почти нераскрытым. Инициативы энтузиастов сталкиваются с бюрократией, а многие уникальные места остаются неизвестными даже самим новосибирцам. Историк и путешественник Вячеслав Карманов с командой — одни из многих, кто развивает своими силами региональный туризм и открывает сибирякам заново их родину.

«ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ НУЖНО СОЗДАВАТЬ САМИМ»

Вячеслав Карманов уже больше десяти лет пытается изменить отношение к сибирскому туризму. Новосибирцам он стал известен благодаря необычному этнопарку с монгольской юртой в Заельцовском районе. Вокруг юрты вырос целый музей под открытым небом с концертами, выставками и экскурсиями. Но из-за пандемии коронавируса и реконструкции Заельцовского парка проект сначала поставили на паузу, а потом свернули — из-за длительного простоя парк перестал окупаться, у Вячеслава и его команды до 300 тысяч рублей вырос долг перед муниципалитетом. Это привело к окончательному закрытию.

История началась с этнопарка с чайной юртой. Фото: Предоставлено Вячеславом Кармановым/«Территория Сибири»

Но после «Территория Сибири» переключилась другое — на экспедиции и образовательный туризм.

— Новосибирск не изобилует какими-то ярко выраженными природными достопримечательностями вроде гор. Поэтому точки притяжения ему нужно создавать самим, искусственно: музеи под открытым небом, туристические тропы, выставки, культурные пространства. И именно здесь для инициатив должен быть зелёный коридор. Но пока ситуация обратная, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Карманов.

Теперь вместо того, чтобы привозить туристов в музей, горожанам показывают саму Сибирь — настоящую, малоизвестную и зачастую труднодоступную. Карманов проводит экскурсии по археологическим памятникам Кудряшовского бора, организует поездки на Васюганские болота, водит туристов по островам Обского моря. И даже устраивает экспедиции в Монголию.

Теперь Вячеслав с командой организовывает экскурсии. Одна из самых популярных — на Васюганские болота. Фото: Предоставлено Вячеславом Кармановым/«Территория Сибири»

— Многие объекты находятся далеко от асфальта, и до них ещё нужно добраться. Поэтому мы делаем такие путешествия, где туризм соединяется с геологией, археологией, палеонтологией. Это уже не просто поездка «посмотрите направо — посмотрите налево». Для нас одно из самых необычных направлений — исследования так называемой «Сибирской Атлантиды». Это затопленные ныне деревни на территории Обского водохранилища. Мы буквально вчера вернулись с разведки. Ходили на лодках по островам, изучали остатки старых поселений. Опять увидели размываемое кладбище первопоселенцев XVIII века — гробы-колоды, старинные захоронения. Та же картина, как на территории Старого Бердска или там острова Миловановский. На Обском море из-за затопления сложилась и интересная искусственная экосистема. Это рай для орнитолога — наблюдать, как гнездятся разные уникальные птицы, — рассказывает он.

По словам Карманова, интерес к подобным экскурсиям в последние годы заметно вырос. Если раньше основными участниками были пенсионеры и любители автобусных туров, то теперь аудитория стала моложе.

На болотах даже устраивают кемпинг. Фото: Предоставлено Вячеславом Кармановым/«Территория Сибири»

— Сейчас экскурсии уже не ассоциируются только с возрастной категорией. Люди хотят необычного опыта, хотят понимать место, где живут. У нас ездят участники от 30 до 70 лет. Совсем молодые не ездят, наверное, у них другие интересы, другой уровень знаний и любимый досуг. В конце концов, другие доходы, без стабильной работы, — говорит он.

Палеонтологические экскурсии, где можно раскопать древние окаменелости, тоже пользуются популярностью. Фото: Предоставлено Вячеславом Кармановым/«Территория Сибири»

«НУЖНО ЛИБО ПОМОГАТЬ, ЛИБО ХОТЯ БЫ НЕ МЕШАТЬ»

Тем не менее Новосибирская область для многих по-прежнему терра инкогнита. системных изменений в сфере туризма путешественник пока не видит. Главной проблемой он называет отсутствие инфраструктуры и понятных правил для частных инициатив.

— У нас нет ни дорог, ни информационных центров, ни элементарных условий для развития туризма. Большинство проектов существуют буквально вопреки обстоятельствам. А ведь примеры успешного развития есть — тот же Калининград, Иркутск, Тобольск. Там музеи, выставки и подобные проекты существуют в изобилии либо при господдержке, либо в тесном взаимодействие с местными органами самоуправления. Странно, что подобное нельзя воплотить у нас. Новосибирск — не мекка туризма, это город большой, но транзитный. Сюда мало кто летит, чтобы посмотреть сами достопримечательности, — говорит Вячеслав Карманов.

Особенно остро, по его словам, стоит вопрос использования земли. Многие туристические объекты оказываются фактически вне закона из-за сложностей с переводом земель и отсутствия механизмов поддержки.

В качестве удачного примера он приводит Маслянинский район, где местные власти активно помогают развитию туризма: строят экотропы, поддерживают музеи и продвигают район на региональном уровне.

400 миллионов лет назад Новосибирскую область покрывало древнее море. Фото: Предоставлено Вячеславом Кармановым/«Территория Сибири»

Несмотря на трудности, команда «Территории Сибири» продолжает искать новые маршруты. Сейчас путешественники готовят водные экскурсии по Обскому морю с историческим и природным уклоном.

— Обычный прокат катеров уже есть. А мы хотим делать именно образовательные путешествия: рассказывать об археологии, природе, птицах, истории затопленных деревень. Эта ниша пока вообще свободна, — объясняет Вячеслав.

Когда вода в Обском море спадает, можно найти артефакты из затопленных деревень под Бердском Фото: Предоставлено Вячеславом Кармановым/«Территория Сибири»

ЭТНОПАРКУ НА АЛТАЕ — БЫТЬ

И всё-таки закрытый этнопарк «Территория Сибири» получит второе рождение. Но искать его уже надо будет не в Новосибирске.

— Главная идея этнопарка была в том, чтобы показать: подобный проект может существовать без грантов и спонсоров. Мне хотелось, чтобы идея окупала саму себя. На момент закрытия, после пандемии, надо было запускать законсервированный проект с нуля, а у нас не было ни сил, ни средств. Это ведь немаленькие вложения. Часть экспонатов мы законсервировали, часть передали музеям Новосибирска. А монгольскую юрту, где проходили этнические концерты, мы уже оотправился на Алтай, в очень добрые руки. Ребята хотят создать там похожую атмосферу. Так что парк снова появится на территории Горного Алтая, но где именно и когда всё откроется — пока секрет, — говорит путешественник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX