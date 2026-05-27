В Сибири жара в конце весны сменится дождями: такой прогноз дают синоптики. Какая ожидается погода в Новосибирске на 28 мая 2026 — в нашем материале.
В Новосибирске будет так же жарко, как в предыдущий день. Ветер будет несильный, подует со скоростью 4-9 метров в секунду.
По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 28 мая температура повысится до +13…+15 градусов. Днем будет +27…+29. По Новосибирской области ночью температура повысится до +10…+15, днем же будет около +25…+30.
В Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь и местами гроза.
Атмосферное давление в Новосибирске составит 740 миллиметров ртутного столба.
