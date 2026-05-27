Симфорок, «Нотр-Дам» и «Лебединое озеро»: куда сходить в Новосибирске в июне

С началом лета в столице Сибири начнётся пора отдыха. В этом месяце новосибирцев ждут рок-хиты в симфоническом звучании, камерные музыкальные вечера и яркие театральные постановки. Самая полная афиша Новосибирска на июнь 2026 — в нашем материале.

КУДА СХОДИТЬ В НОВОСИБИРСКЕ В ИЮНЕ 2026

«Симфо-рок-шоу. Легенды русского и мирового рока»

Дата и время: 5 июня в 19:00

Место: Дом учёных СО РАН (Морской пр-кт, 23)

Мощное симфо-рок-шоу объединит культовые хиты мирового и русского рока в необычном оркестровом звучании. В программе — композиции Queen, AC/DC, Scorpions, Nirvana, «Кино», «Агаты Кристи», Depeche Mode и других легендарных групп. Зрителей ждут живой вокал, спецэффекты и атмосфера большого рок-концерта.

Цена билетов: от 1500 до 3900 руб.

«Единство муз» (6+)

Дата и время: 12 июня в 19:00

Место: НОВАТ (Красный пр-кт, 36)

Праздничный гала-концерт НОВАТа и Бурятского государственного театра оперы и балета объединит классику, национальные музыкальные традиции и лучшие оперные и балетные номера. Первое отделение концерта познакомит зрителей с богатством бурятской музыкальной культуры. Прозвучат вокальные сочинения современных авторов, а также будет представлен фрагмент балета «Красавица Ангара» — одного из ключевых произведений национального репертуара. Во втором отделении прозвучат знаменитые арии и дуэты из опер Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, Моцарта, Верди, Пуччини, Бизе, Гуно и других композиторов. Завершит вечер знаменитая застольная сцена из «Травиаты».

Цена билетов: от 1000 до 3000 руб.

КОНЦЕРТЫ В НОВОСИБИРСКЕ В ИЮНЕ 2026

«Фактор 2. Все хиты за 25 лет» (18+)

Дата и время: 21 июня в 19.30

Место: «Руки Вверх! Бар» (Красный пр-кт, 37)

25 лет на сцене, десятки хитов и тысячи воспоминаний — это вечер, который перенесёт вас в золотое время молодости. Группа «Фактор 2» исполнит главные хиты, знакомые поклонникам с начала 2000-х. Со сцены прозвучат песни «Весна», «Скажи, красавица», «Класс, детка, класс» и другие композиции, ставшие символом целой эпохи.

Цена билетов: от 2500 до 6000 руб.

«Оттепель» (12+)

Дата и время: 21 июня в 18:00

Место: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

Гости вечера погрузятся в неповторимую «атмосферу шестидесятых» — время политической оттепели в СССР, о которой сняты десятки фильмов. Оттепель принесла с собой не только новые смыслы и новые формы, но и новые мелодии. И ничто лучше не расскажет об этой эпохе, чем её голоса: стихи, песни и музыка!

Прозвучат стихи поэтов-шестидесятников и песни из репертуара Ларисы Мондрус, Аиды Ведищевой, Майи Кристалинской, Нины Дорды, Муслима Магомаева и других.

Цена билетов: 1000 руб.

«Оркестр CAGMO. Хор русского рока» (6+)

Дата и время: 25 июня в 19:00

Место: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Оркестр CAGMO представит программу «Хор русского рока» при свете свечей. В необычном симфоническом звучании прозвучат песни «Наутилуса Помпилиуса», «Чайфа», «Алисы», «Кипелова», «Чижа & Co», «Агаты Кристи» и других легендарных рок-групп.

Цена билетов: от 2 300 до 5900 руб.

«Вечер дуэтов» (6+)

Дата и время: 26 июня в 19:00

Место: НОВАТ (Красный пр-кт, 36)

Дуэт занимает особое место в истории музыкального искусства. Именно способность соединять драму и интимность делает дуэт одной из самых любимых форм музыкального театра. В первом отделении концерта прозвучат классические дуэты мировой оперной сцены — яркие драматические эпизоды и проникновенные лирические признания. Во втором отделении — популярные дуэты из оперетт и дуэтные страницы камерно-вокальной лирики. «Вечер дуэтов» объединит на одной сцене солистов оперы, артистов оркестра и концертмейстеров по классу вокала НОВАТа.

Цена билетов: от 500 до 2000 руб.

СПЕКТАКЛИ В НОВОСИБИРСКЕ В ИЮНЕ

«Сирена и Виктория» (12+)

Дата и время: 26 июня в 19.00

Место: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Сирена — успешная бизнесвумен, обладательница веселого и напористого характера, решает заняться английским и нанимает скромного педагога Викторию, натуру тонкую и изысканную. В процессе обучения они становятся лучшими подругами. Неожиданно от Виктории уходит муж, ну а бойкая Сирена, заботясь о подруге и желая ее развлечь, тут же приглашает мужчину по вызову — некоего Козерога, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное... Как говорится, случайности не случайны: на голову наших героинь, падает загадочный Константин, подрабатывающий стрижкой собак...

Цена билетов: от 1500 до 5000 руб.

Балет «Лебединое озеро» (6+)

Дата и время: 20 июня в 18.00, 21 июня в 13.00

Место: НОВАТ (Красный пр-т, 36)

Легендарный балет Петра Чайковского остаётся одной из самых известных постановок мировой сцены. История принца Зигфрида и Одетты, превращённой в белого лебедя, вновь оживёт на сцене НОВАТа.

Цена билетов: от 1000 до 7500 руб.

Мюзикл Notre-Dame de Paris (6+)

Дата и время: 21 июня в 19.00

Место: Киноконцертный комплекс им. Маяковского (Красный пр-т, 15)

Пьер Гренгуар, принц парижских улиц и беспечный поэт, является свидетелем любви глухого и безобразного звонаря, красавца-офицера королевской гвардии Феба де Шатопера и архидьякона собора Парижской Богоматери Клода Фролло к красавице-цыганке Эсмеральде.

Цена билетов: от 1800 до 4000 руб.

«Одиссея» (16+)

Дата и время: 12 июня в 18.00

Место: театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

Он выжил в Троянской войне, спасся из шторма, перехитрил циклопа, вырвался из объятий волшебницы Цирцеи и нимфы Калипсо, избежал плена сирен, прошёл через Сциллу и Харибду, побывал в царстве мёртвых — и остался невредим. И всё же Одиссей — не титан и не бог. Он — человек. 20 лет ждёт его Пенелопа. 20 лет Телемах растёт без отца. 20 лет Одиссей делает всё, чтобы вернуться домой — в мир и покой. Но его Итака остаётся недостижимой мечтой.

Цена билетов: от 1000 до 3000 руб.

