«Он прибегает каждый день»: в Новосибирске пес ждет своего хозяина возле больницы

Пес в ошейнике ищет владельца около одной из больниц Новосибирска. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

В Новосибирске на территории одной из городских больниц заметили собаку, которая уже несколько дней ищет своего хозяина. Животное в ошейнике и с обрывком поводка ходит между корпусами.

Одна из местных жительниц, Екатерина, рассказала КП-Новосибирск, что она увидела пса утром 26 мая. По ее словам, он в поисках своего хозяина пробрался в главный корпус больницы и успел пробежать по первому этажу, пока его не вывели на улицу.

В Новосибирске собака пытается найти своего хозяина в больнице

- Выглядел он очень растерянным, будто кого-то ищет. Хотела погладить, когда он шел мимо, но он даже не отреагировал на мой призыв. Кстати, мальчик это или девочка, я внимание не обратила, - рассказала сибирячка.

Как рассказали пациенты больницы, животное они видят регулярно. По их словам, хозяин собаки сейчас находится на лечении в седьмом корпусе. При каких обстоятельствах мужчина попал в больницу, неизвестно.

- Пока нет ни одного сообщения, кто точно знает судьбу хозяина и самой собаки. Насколько это верная информация, что его хозяин лежит в больнице, я не знаю, так сказали другие пациенты. Также они сказали, что пес прибегает каждый день, но сколько это уже длится, я не знаю, - добавила Екатерина.

Горожане надеются, что родственники или знакомые владельца заберут собаку домой на время лечения мужчины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX