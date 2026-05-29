От мечты о поездах до ордена Мужества: сибирский характер Даира Шахметова

Даир Шахметов. Фото: Предоставлено героем публикации

Есть люди, чья жизнь - готовый сюжет для большого кино. Но в отличие от фильмов здесь все по-настоящему: без дублей, с реальными рисками, болью и победами. История Даира Шахметова - это не просто биография. Это рассказ о том, как мальчишка, выросший у железнодорожных путей, стал настоящим героем, а после тяжелейшего ранения не сломался, а нашел в себе силы помогать другим.

«Я хотел водить электрички»

Все началось на станции Иртышская Омской области. Маленький Даир рос в атмосфере, пропитанной стуком колес. На стальной магистрали работают дядя и двоюродный брат. Отец сначала работал в ведомственной охране железнодорожного транспорта, сопровождая грузы при их перевозке, а потом пожарным в пожарном поезде - обе профессии окружены ореолом героической романтики. Наш собеседник вспоминает, какое сильное впечатление на него произвел рассказ отца о тушении лесных пожаров в Алтайском крае.

Железная дорога была для родственников не просто местом работы - она была их жизнью.

- Часто наблюдал за грузовыми составами и тогда еще зелеными электричками. Мне казалось невероятным, что такой огромной машиной управляют всего два человека. Так появилась мечта стать машинистом, - вспоминает Даир.

После школы парень поступил в Омский колледж транспортных технологий на помощника машиниста. Сразу после окончания год отслужил в армии старшим наводчиком самоходных артиллерийских орудий.

В 2013 году, вернувшись из армии, пришел на железную дорогу слесарем по ремонту подвижного состава. Целеустремленность молодого специалиста и любовь к делу заметили: уже через год он стал помощником машиниста, а в 2019-м - машинистом электровоза. Мечта сбылась.

Даир служил в гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Фото: Предоставлено героем публикации

«Я чувствовал, что нужен там»

Жизнь шла своим чередом: работа, любимая семья, в которой появился сын. Но 21 сентября 2022 года все изменилось.

В микрорайоне, где жил Даир, располагался учебный центр, в котором проходили обучение мобилизованные.

- Я смотрел на этих ребят в форме и чувствовал: я тоже нужен там. Я был наводчиком, артиллеристом. Это востребованная специальность, поэтому повестку ждал, был готов к этому, - признается Даир.

В октябре 2022 года повестка пришла. Сыну было всего 8 месяцев, но решение было принято.

Так начался боевой путь Даира в легендарной гвардейской десантно-штурмовой дивизии. После интенсивной подготовки мужчина оказался на передовой в Луганской Народной Республике. Вспоминает, что на передовую хотели все, с кем проходил подготовку в тыловом районе.

«Мы прикрывали ребят»

Даир рассказывает о службе буднично, без пафоса. Он был старшим наводчиком, а затем радиотелефонистом - принимал координаты целей с беспилотников и передавал их на орудия:

- Мы стояли между двумя линиями нашей пехоты. Для артиллерии это очень близко. Но мы прикрывали ребят, и это было главное.

По словам Даира, сложнее всего, что во время длительных боевых заданий не можешь связаться с родными:

- Там о себе не думаешь вообще. Мысли только о том, как они там поживают, как себя чувствуют, что происходит дома.

В один из летних дней 2023 года Даир получил минно-взрывное ранение. Мужчина оставался в сознании, самостоятельно перетянул рану жгутом-турникетом и пробирался к своим по минному полю. Даира эвакуировали в госпиталь. Врачи частично спасли левую ногу и жизнь.

Даир любит путешествовать с семьей. Фото: Предоставлено героем публикации

«Отношение к жизни меняется»

Даир признается: участие в СВО изменило его мировоззрение.

- Начинаешь еще больше ценить семью, родителей. Понимаешь, насколько ценна жизнь, - рассуждает мужчина.

Выпавшие испытания Даир перенес мужественно - это лишь укрепило его характер. Домой железнодорожник вернулся с высокими наградами - орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Сидеть без дела наш герой не привык. В сентябре 2023 года он встал на современный модульный протез и приступил к тренировкам. Спорт всегда был его опорой: Даир с детства играл в футбол и волейбол, занимался легкой атлетикой, ходил в секцию рукопашного боя.

Опора для своих

В 2025 году Даиру поступило приглашение от ОАО «РЖД» с предложением курировать работу с участниками СВО в Новосибирске.

Даир считает, что такой поддержки, как в РЖД, нет, пожалуй, ни в одной другой компании:

- Теперь моя задача - быть опорой для тех, кто прошел испытания СВО и вернулся домой.

От волонтеров до волейбола

Даир взаимодействует с волонтерами молодежной организации Западно-Сибирской железной дороги, которые помогают семьям железнодорожников - ветеранов СВО. Организует и проводит уроки мужества для молодежи. А еще собрал волейбольную команду из участников СВО - работников ОАО «РЖД» по всему Западно-Сибирскому региону.

- Мы тренируемся по четвергам. После игры - общение. Это лучшая психологическая разгрузка, - уверен Даир.

Даир не мыслит себя без занятий спортом. Фото: Предоставлено героем публикации

К спортивным вершинам

Спортивные награды Даира впечатляют: первое место по жиму лежа (пауэрлифтинг) по Омской области, медали в армрестлинге и легкой атлетике. В прошлом году участвовал во Всероссийском фестивале инвалидов в Сочи и взял серебро в спринте на 100 метров среди мужчин.

Три раза в неделю Даир ходит в тренажерный зал, играет в волейбол и готовится к соревнованиям. В планах организовать турнир по волейболу среди сибирских команд железнодорожников - ветеранов СВО.

Пример для коллег и родных

Сейчас Даир живет в Новосибирске с женой и четырехлетним сыном. Кем станет малыш, пока не предсказать. Наш герой уверен: главное - воспитать в нем чувство ответственности за себя, за близких, за страну.

История Даира Шахметова подтверждает, что железная дорога - это не просто рельсы и шпалы. Это люди огромной души и несгибаемой воли.