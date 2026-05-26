С каждым днем новой рабочей недели становится всё жарче. Какая ожидается погода в Новосибирске на 27 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 27 МАЯ

Сильное потепление в Новосибирске продолжается. Температура будет повышена, а теплый юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 27 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 27 мая температура повысится до +11…+13 градусов. Днем будет +24…+26. По Новосибирской области ночью температура повысится до +8…+13, днем же будет около +24…+29.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 27 МАЯ

В Новосибирске ночью будет ясно, преимущественно без осадков. Днем по западу Новосибирской области в отдельных районах пройдут небольшие дожди и грозы.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 27 МАЯ

Атмосферное давление в Новосибирске составит 744 миллиметров ртутного столба

