Родители отпустили восьмилетнюю дочку погулять: в Новосибирске возобновили поиски девочки, провалившейся под лед

Спасатели продолжили поиски. Фото: МАСС / предоставлено КП-Новосибирск местными жителями

Уже больше трех месяцев спасатели ищут восьмилетнюю школьницу, которая в феврале провалилась под лед на Оби. Обследовано более 80 километров русла, но девочка так и не обнаружена. Поиски приостанавливали зимой, но сейчас их возобновили. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

«ЗАДЕЙСТВОВАЛИ БЕСПИЛОСТНИКИ»

Трагедия произошла 12 февраля. Восьмилетняя девочка приехала с семьей в гости к близким в ЖК «Ясный берег». Взрослые отпустили ее гулять одну. Школьница взяла с собой ватрушку и отправилась к берегу.

Ее, идущую в сторону Оби, видели прохожие. Ребенок попал на камеры видеонаблюдения. А когда очевидцы забили тревогу и вызвали спасателей — было уже поздно.

— Спасатели обследовали огромную территорию, задействовали беспилотники, но тело найти не удалось, — рассказывали тогда в МЧС.

Спасатели работали несколько дней подряд, но тело ребенка так и не нашли. Поиски приостановили до наступления тепла, когда лед растает и вода станет открытой. Спустя три месяца поиски возобновили.

«ДЕВОЧКА ОКАЗАЛАСЬ В ЗОНЕ ОСНОВНОГО ТЕЧЕНИЯ»

Начальник поисково-спасательной службы Центра ГО, ЧС и ПБ региона Ильмир Сафиуллин пояснил, в чем главная сложность:

— Фактор, который осложняет эти поиски — это то, что все произошло в зимнее время при наличии льда. И девочка оказалась в районе основного течения реки Обь. На текущий момент пока поиски результатов не дали.

Спасатели обследуют территорию, протяженность которой превышает 80 километров. Работы ведутся как с воды, так и с берега. Но пока — безрезультатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш ребенок пропал, возможно, утонул»: в Новосибирске продолжаются поиски девочки, провалившейся под лед

«Она каталась на плюшке»: в Новосибирске спасатели ищут 8-летнюю девочку, провалившуюся под лед

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX