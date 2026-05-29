«Мертвых животных нашли сотрудники фермы»: медведь напал на табун лошадей в селе под Новосибирском

Хищник убил двух животных. Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Венгеровском районе Новосибирской области медведь напал на табун лошадей из ЗАО «Усть-Изесское»: об этом КП-Новосибирск рассказали местные жители.

- Нападения начались в апреле. Мой супруг работает в колхозе, сначала они нашли одну мертвую лошадь, а вскоре другую. У нас практически каждый год такое происходит после зимы. В том году медведь задрал не только лошадей, но и быков, - рассказал КП-Новосибирск местная жительница.

В пресс-службах Управления ветеринарии и Минприроды региона КП-Новосибирск рассказали, что информация об этом происшествии пока не поступала. Однако подтвердили, что в том году медведь действительно нападал на лошадей.

В Минприроды региона также дали советы, как вести себя при встрече с медведем. Хищники не любят сюрпризов и неожиданных встреч, а испуг и стресс провоцируют их на нападение. В ведомстве советуют передвигаться по лесу, шумя: переговариваться, петь или стучать.

Также не стоит ходить в одиночку - компания людей пугает медведя, и шум от нее слышно издалека. Если вы с детьми, держите их рядом или в поле зрения. Агрессия зверя по отношению к группе гораздо ниже. Не берите с собой необученных собак.

Если встретили бурого медведя, постарайтесь не паниковать и незаметно уйти. Ни в коем случае не бегите. При отходе учитывайте направление ветра, так как у медведя очень тонкое обоняние. Если зверь вас заметил, не убегает, а проявляет любопытство, попробуйте отогнать его громким спокойным голосом или стуком металла. При близкой встрече не смотрите медведю пристально в глаза, для дикого зверя это признак готовящейся атаки, и он может напасть первым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX