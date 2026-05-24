В Новосибирске прошел ежегодный общегородской Крестный ход. Фото: пресс-служба РПЦ.

Крестный ход в Новосибирске 24 мая 2026 был посвящен Дню славянской письменности и культуры и объединил тысячи горожан. Фотографиями праздничного молитвенного шествия поделились с КП-Новосибирск в пресс-службе регионального отделения РПЦ.

Мероприятия начались с Божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе. Фото: пресс-служба РПЦ.

Участники Крестного хода пронесли икону равноапостольных Кирилла и Мефодия. Фото: пресс-служба РПЦ.

День славянской письменности и культуры – праздник, приуроченный ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Мероприятия начались с Божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе, которую возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей.

Колонна верующих проследовала по центральным улицам города до Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Фото: пресс-служба РПЦ.

По окончании богослужения, от стен собора двинулась многочисленная процессия. В молитвенном шествии приняли участие священнослужители Новосибирской митрополии, официальные лица города и области, представители общественных организаций, а также учащиеся патриотических и воскресных школ при православных храмах Новосибирской области. Участники Крестного хода пронесли лики святых во главе с иконой равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку.

Главная городская магистраль – Красный проспект – была временно перекрыта для прохождения колонны. Фото: пресс-служба РПЦ.

Участники проследовала по центральным улицам города до Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, совершив остановку у Часовни во имя святителя Николая Чудотворца.

