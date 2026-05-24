Машины разбиты, движение заблокировано: в Новосибирске произошло массовое ДТП на улице Большевистской

Столкновение автомобилей произошло перед светофором, регулирующим заезд на Октябрьский мост. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 24 мая на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, которое полностью заблокировало движение в сторону Октябрьского моста. Подробности аварии сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Столкновение автомобилей произошло перед светофором, регулирующим заезд на мост. В результате оказались зажаты седаны Mercedes-Benz E-Class и Toyota Corolla, хэтчбек Lada Granta, а также кроссовер Haval Jolion. Все три полосы магистрали в направлении выезда к мосту оказались перекрыты.

Судя по всему, удар в большей степени пришелся на заднюю часть легковушки Lada. Багажник автомобиля был смят, чем выдавил заднее стекло. Передняя часть авто также пострадала.

В Госавтоинспекции Новосибирской области отметили, что пострадавших нет. На месте происшествия работает наряд ДПС. Сотрудники полиции проводят осмотр места аварии и устанавливают точные обстоятельства инцидента. ДТП оформляется как материальное.

