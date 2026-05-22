«Признаюсь – я переживал»: 14-летний звонарь из Новосибирской области удивил Андрея Малахова

Точную дату выхода выпуска в эфир сообщат позже. Фото: Канал в Макс "ФОТИЙ | ЗВОНАРЬ"

Фока Малыгин – 14-летний звонарь из Новосибирской области – стал участником шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Съемки программы прошли в Москве.

– Было очень насыщенно, признаюсь – я переживал на съемках. Но потом позвонил маме и стало легче, да и сестра Полина была рядом. Также с Андреем Малаховым общались, с другими участниками, и мне стало спокойнее, - поделился Фотий в своем канале в МАКС.

Кстати, мальчик увлекается не только колокольным звоном, но и музыкой. Он учится в детской школе искусств села Барышево, где занимается хором, сольфеджио и игрой на фортепиано. Помимо этого Фока сам создает мультипликационные фильмы.

После эфира ведущий Андрей Малахов похвалил работы юного гостя и отметил, что вся команда в восторге от его мультфильмов.

- Мы желаем ему успехов и ангела хранителя во всех дела, - сказал Андрей Малахов.

Учительница Фоки по сольфеджио, Светлана Исаченко, также поздравила его с успехом.

- Фока – увлекающийся мальчик и имеет разнообразные творческие интересы. Поздравляем Фоку с таким ярким событием в его жизни и желаем ему дальнейших творческих успехов, - написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала КП-Новосибирск мама Фотия Татьяна Малыгина, то, что ее сын попал на передачу – это результат большой работы барышевской школы искусств и школы колокольного звона при храме Михаила Архангела под руководством Алексея Владимировича Талашкина.

- Мы понимаем, что сыну эти направления интересны и всячески его поддерживаем, - добавила Татьяна.

Точную дату выхода выпуска в эфир сообщат позже. Сам юный артист пообещал своим подписчикам, что они узнают об этом первыми. Сейчас мальчик уже вернулся домой и продолжает заниматься музыкой в родном поселке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Музыкант из Новосибирской области выступил с авторской песней на шоу Малахова

«Собирай вещи и вали отсюда!»: честная история участницы шоу «Беременна по обману», которую из дома выгнал жених

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX