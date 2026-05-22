«Киллер выпустил почти всю обойму»: лидер «труновских» вновь предстал перед судом по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска

В декабре 2012 года Трунова приговорили к 22 годам строгача. Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дело об убийстве новосибирского вице-мэра в 2001 году сегодня начал рассматривать суд. Показания против себя и напарников дал Ринат Ганеев, который в Труновской ОПС выполнял роль водителя. Перед Фемидой снова предстал и сам лидер преступного сообщества, отбывающий срок за бандитизм, организацию четырех убийств и двух покушений. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

- Здравствуйте, граждане журналисты, - дружелюбно поприветствовал Александр Трунов представителей СМИ, пока конвой заводил его в зал.

Суд начал рассматривать дело о расстреле новосибирского вице-мэра 25 лет назад

Затем, увидев собравшихся родных и друзей, переключился на них. Некоторых он не видел долгие 14 лет. С декабря 2012, когда его приговорили к 22 годам строгача.

- Мы с тобой, Саня! - практически хором выкрикнули собравшиеся.

С учетом времени, проведенного в изоляторе, за решеткой он уже 17 лет. На предложение судьи присесть, ответил, мол, постою, уже насиделся. Наказание лидер «ленинских», которых признали виновными в серии убийств и покушений на предпринимателей, а также представителей криминалитета, отбывал в Башкирской колонии. Весной 2024 года оттуда его вновь этапировали в новосибирский СИЗО и предъявили обвинение в убийстве вице-мэра Игоря Белякова.

Директор департамента потребительского рынка и земельных отношений был убит 7 августа 2001 года около 8 утра в районе села Мочище. 38-летний чиновник ехал из своего загородного коттеджа на работу в муниципалитет. Вооруженный киллер в камуфляже и балаклаве открыл огонь по служебной Волге. Наемник выпустил из автомата Калашникова почти всю обойму и скрылся в лесополосе. Основной версией расправы сразу назвали профессиональную деятельность потерпевшего. Во власть Беляков пришел из бизнеса и сразу приступил к реорганизации Гусинобродской барахолки. Выступал за преобразование муниципального предприятия в подконтрольное мэрии акционерное общество. Первую попытку устранить неугодного чиновника в 2000 году предотвратили силовики, вторая достигла цели.

- Беляков обещал ввести в состав акционеров АО «Гусинобродское» представителей сообщества Трунова. Однако Трунову, Радченко и другим стало известно, что планирует обеспечить продажу мэрии Новосибирска контрольного пакета акций иным лицам и в последующем лишить представителей преступного сообщества возможности получения теневого дохода от организаций и предпринимателей, осуществлявших коммерческую деятельность на территории МУП «Вещевой рынок», - мотив преступления, то есть за что решили устранить вице-мэра, прозвучал в ходе заседания по делу заключившего досудебное соглашение Рината Ганеева. Его судят отдельно, но в том же Новосибирском районном суде.

В ОПГ Трунова он выполнял роль водителя. Согласно явке с повинной, доставил на место преступления киллера Сергея Камарницкого и орудие убийства, АК-47.

- Своими умышленными действиями Ганеев совершил преступление, предусмотренное п.п.а,б,е,ж,з,к ч.2 ст.105 УК РФ, убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности общеопасным способом, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, сопряженное с бандитизмом, - озвучил квалификацию старший прокурор отдела Управления генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе Алексей Куликов.

Ринат Ганеев полностью признал свою вину и в надежде смягчить удар правосудия изобличил в совершении преступления не только себя, но также лидера группировки Александра Трунова и киллера, якобы расстрелявшего Белякова.

Сергей Камарницкий, в отличие от Ганеева, под стражей в одной клетке с Труновым. Отсидев 14 лет по первому приговору, Камарницкий получил помилование, так что перед законом он чист, юридически теперь даже не судим.

Вину ни вероятный киллер, ни лидер «труновских» не признают. Уверяют, что Ганеев их оговорил, чтобы самому остаться на свободе.

- Сказали сказать, как надо, не скажешь, как Санычу дадим побольше. И всё, начали писать, начали писать… Нас преступниками сделали Никитин и Прощалыкин, именно силовая структура. Никитину генерала надо было получить. Оп, организовали, убили, на Саныча все посгрузили, все что надо и не надо. Нельзя так жить. Почему мою тренерскую работу никто не указал, только преступник и бандит. Да я другого рода, не царское это дело быть бандитом, - заявил журналисту КП-Новосибирск Александр Трунов.

На уточняющий вопрос, кто тогда убил Белякова, ответил без конкретики.

- Я не признал вину, я живу тем, чтобы доказать свою невиновность. Я намерен вызвать свидетелей: Виктора Толоконского, Владимира Городецкого, Никитина, Прощалыкина, Карелина, Виниамина Пака, Сметанина. Они должны дать показания, они все знают, кто убил и как организовывалось все против вице-мэра, - эмоционально резюмировал обвиняемый.

Он жаждет увидеть в зале заседаний не только некогда высокопоставленных чиновников региона, но и бывшее руководство окружного управления МВД. Юрия Прощалыкина, сейчас он в почетной отставке, и Александра Никитина, которого осудили за должностное преступление и лишили звания. Родные угодившего в застенки титулованного спортсмена тоже уверены в его непричастности.

- Никогда бы он ничьей жизнью рисковать не стал, тем более кого-то заказывать или убивать. Ему всегда денег было достаточно и ему не надо было ни с кем ничего делить. Забрали бы барахолку, заработал бы в другом месте. А вот менты как раз очень хотели ей владеть, они так хотели этих денег. Лично генерал Никитин, - заявила корреспонденту КП-Новосибирск супруга Трунова Людмила.

Камарницкому сегодня на полгода продлили стражу. Дело Ганеева начали рассматривать по существу и отложили заседание на 8 июля. Кроме показаний на Трунова и киллера, он рассказал о роли в преступлении бывшего вице-мэра Александра Солодкина-младшего. Тот накануне убийства отвез Белякова из ресторана домой и узнал, во сколько тот будет выезжать на работу. Этими сведениями якобы снабдил непосредственных исполнителей. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, правда живет фигурант в Израиле. Под следствием и предводитель бригады киллеров Анатолий Радченко. Как следует из материалов дела, вместе с Солодкиным он в числе первых оказался на месте расстрела чиновника, чтобы обеспечить себе алиби и контролировать работу милиционеров.

