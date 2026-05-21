Повестка дня восьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2025 № 77 «О бюджете города Новосибирска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (первое чтение)

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение)

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2014 № 1210 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Новосибирска» (первое чтение)

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.06.2014 № 1137 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию с физических лиц недоимки, задолженности по пеням по местным налогам» (первое чтение)

5. О внесении изменений в отдельные положения решений Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1108 «О Положении о порядке участия города Новосибирска в организациях межмуниципального сотрудничества» (первое чтение)

7. О внесении изменений в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 183 «Об инициативных проектах в городе Новосибирске» (первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 (первое чтение)

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1024 «О Порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Новосибирска» (первое чтение)

10. Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2025 год

11. О присвоении звания «Почетный житель города»

12. О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

13. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2025 № 73

14. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет города Новосибирска от налога на доходы физических лиц на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов

15. О внесении изменения в пункт 1 решения Советов депутатов города Новосибирска от 30.11.2011 № 492 «Об утверждении состава квалификационной комиссии»

16. Об изменении состава постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и внесении изменения в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2025 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»

17. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2026 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2025 № 93

18. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев