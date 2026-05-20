Температурные качели снова качнулись в сторону холодов — в столицу Сибири движется холодный фронт. Какая ожидается погода в Новосибирске на 21 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 21 МАЯ

В Новосибирске снова пора дождей и сильного похолодания. На это время усилится и ветер, который подует до 15 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 21 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 21 мая температура понизится до +7…+9 градусов, а днем будет +7…+9 с небольшим понижением в течение дня. По Новосибирской области ночью температура понизится до +2…+7, местами до +12. Днем прогнозируют до +7…+12 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 21 МАЯ

В Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью и днем возможен дождь. По Новосибирской области днем в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные дожди.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 21 МАЯ

Атмосферное давление в Новосибирске постепенно повысится в течение дня, с 736 до 743 миллиметров ртутного столба.

