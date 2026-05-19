«Каждая секунда могла стоить ему жизни»: врач спасла пассажира на рейсе «Камрань – Новосибирск»

Главная героиня — Асия Калимединовна Кимеденова, врач кабинета неотложной медицинской помощи «Больницы №2» Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На борту самолета, летевшего из Камрани в Новосибирск, у мужчины резко упало давление. Он потерял сознание и покрылся холодным потом. Командир уже готов был сажать лайнер в Китае. Но томский врач Асия Калимединовна спасла пассажира. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ!»

Во время полета одному из пассажиров резко стало плохо. Стюардесса объявила по громкой связи: «Срочно требуется медицинская помощь!». Асия Калимединовна, не раздумывая, откликнулась.

— Она подошла к больному мужчине и увидела, что ситуация крайне серьезная: пациент находился в тяжелом состоянии, его давление стремительно падало, достигнув опасного значения 80 на 40 мм рт. ст., он покрылся холодным потом, — рассказали в департаменте здравоохранения Томской области.

Мужчина терял сознание прямо на глазах. Каждая секунда могла стоить ему жизни.

«ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ УХОДИТ»

Стюардесса предложила экстренную посадку в ближайшем аэропорту Китая. Но Асия Калимединовна понимала: драгоценное время уходит.

— Она попросила принести бортовую аптечку и ввела необходимые препараты — сначала подкожно, а затем внутривенно, ведь мужчина уже терял сознание.

После введенного лекарства давление у пассажира нормализовалось. Пациент открыл глаза, пришел в себя и смог дождаться плановой посадки в Новосибирске. Уже в аэропорту Толмачево он самостоятельно сошел с борта и забрал свои вещи.

Экстренная посадка, которая могла нарушить планы сотен пассажиров, не потребовалась. Рейс SU831 авиакомпании «Аэрофлот» продолжил полет по расписанию.

Командир экипажа и стюардессы лично поблагодарили Асию Калимединовну за проявленный профессионализм и спасенную жизнь. А после прилета в Новосибирск бортпроводники направили официальное письмо в томскую больницу.

