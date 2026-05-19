«Чьи интересы защищает прокуратура»: более 800 пайщиков в Новосибирске рискуют остаться без квартир

Судебное заседание по делу об аресте имущества Алексея Джулая. Фото: Екатерина ЛОМАКИНА

Суд арестовал имущество застройщика Алексея Джулая на 650 миллионов рублей еще 12 января 2026 года. Прокуратура осталась недовольна: надзорное ведомство подало апелляцию и теперь потребовало увеличить сумму ареста до 1,3 миллиарда. Поводом стало обвинение в хищении средств пайщиков. При этом сами пайщики выступают против действий прокуратуры. Подробнее - в нашем материале.

Разногласия сторон

Прокуратура Новосибирской области подала апелляцию с требованием увеличить сумму ареста имущества Алексея Джулая с 650 миллионов до 1,3 миллиарда. Резонансное дело продолжается долго и защитником подсудимого выступает не только адвокат, но и сами пайщики.

Следствие заявляет, что Алексей Джулай собрал деньги с пайщиков жилищно-строительных кооперативов в микрорайоне Плющихинский и потратил их не по назначению. Адвокат подсудимого Андрей Жуков сообщил, что следствию и суду первой инстанции уже предоставляли доказательства того, что Джулаем потрачено на строительство домов 650 миллионов рублей, в связи с чем обвинение в хищении 1,2 миллиарда не имеет обоснований.

- Сумма ущерба, заявленная стороной обвинения, - 1 миллиард 266 миллионов. Но 650 миллионов, с точки зрения уголовного права, уже возмещено. В обвинительном заключении прямо указано в приложении, что 650 миллионов возмещено путем строительства домов. Сумма имущественного взыскания по закону уже не может составлять 1 миллиард 266 миллионов, - отметил адвокат.

Алексей Джулай в свое оправдание сообщил, что стройка продолжается.

- Сразу после получения разрешения мэрии на строительство домов начала осуществляться застройка массива по подписанной мэрией города Новосибирска, Минстроем и нами дорожной карте. Основывалась она на том, что наша организация продает свое имущество и на эти деньги достраивает дома, - уточнил Джулай.

По словам активистки и члена кооператива Марины Павловской, ситуация подается прокуратурой однобоко.

- Нам и застройщику предоставили землю, непригодную для строительства. Пришлось ждать, пока выделят другие участки. Но все это время на старом месте начислялась арендная плата. Когда мы наконец получили пригодную территорию, средства кооператива уже ушли на аренду бесполезных участков. Сейчас Алексей Джулай достраивает дома для оставшихся 800 пайщиков - без дополнительных сборов с людей. Он распродает имущество и на эти деньги ведет стройку. Арест имущества лишит людей возможности получить квартиры, - считает Марина Павловская.

Вложившиеся в строительство люди поддерживают Алексея Джулая и выступают против ареста его имущества.

Во время процесса свою позицию высказали пайщики. Фото: Екатерина ЛОМАКИНА

Массовые выступления

Пайщица Алла Куляева высказала позицию большинства и сообщила, что имущество Алексея Джулая - это живые активы, за счет которых люди могут получить жилье уже в ближайшее время.

- Я пайщик дома № 166/1. Признана потерпевшей, но потерпевшей себя не считаю, о чем сразу заявляла в Следственном комитете. Я прошу не накладывать арест на имущество, потому что это будет остановка нашего строительства. Имущество Алексея Джулая необходимо для достройки домов. Арест имущества приведет к банкротству, и мы не сможем получить свои квартиры. Для многих из нас это единственная возможность получить свой угол. Люди вложили в стройку деньги: материнский капитал, средства с других проданных квартир и т. д. Чьи интересы защищает прокуратура? Точно не наши, - говорит Алла Куляева.

При этом все в один голос сообщают, что строительство домов активно ведется. За короткий срок выполнен большой объем самых финансово затратных работ и построены второй, третий, четвертый этажи.

- Если бы подрядчик вел себя неподобающим образом, я ни в коем случае его не поддерживал бы. А пока только прокуратура нам мешает реализовать наши права на получение квартир. Если бы не арестовывала активы, она очень сильно помогла бы и подрядчику, и нам, - объяснил позицию пайщиков Юрий Райм.

При этом пайщики приезжают на все заседания в большом составе, по 40 - 60 человек, порой разным составом: присутствуют те, кто может отпроситься с работы. По словам активистки Марины Павловской, многие пайщики находятся не в Новосибирске, а в других городах, кто-то даже в Казахстане. В результате для того, чтобы получить подпись на очередной петиции и ходатайстве, приходится задействовать нотариусов и тратить дополнительные средства из собственного кармана.

Требуя ареста имущества действующего подрядчика кооператива, прокуратура заявляла, что все потерпевшие получат денежную компенсацию за свои паи либо могут достраивать дома с другим подрядчиком.

- Деньги, которые мы вкладывали в строительство, уже обесценились. Мы не хотим получать эту компенсацию: сегодня на эту сумму не купить ничего. А новый подрядчик потребует доплату за строительство домов, - рассуждает пайщик Андрей Гавриленко.

Во время процесса судебного заседания пайщики приложили к делу возражения на апелляцию прокурора об аресте имущества (см. текст ниже).

Решение суда

Суд выслушал все стороны и принял решение частично удовлетворить иск прокуратуры, но не назвал сумму, на которую арестовал имущество Алексея Джулая. По словам пайщиков, перечисление имущества длилось 30 минут, но что именно было арестовано, не ясно.

Суд принял решение об аресте имущества. Фото: Екатерина ЛОМАКИНА

Решение суда потерпевшие приняли негативно, многие начали громко высказываться против.

- Через суд нам обещали предоставить другого подрядчика, но только на оформление документов уйдут годы. К тому же новый подрядчик попросит доплату. Это уже обсуждалось, и сумма была очень большой, - рассказала Марина Павловская.

Адвокат Андрей Жуков сообщил, что они с подзащитным продолжат бороться и отстаивать свои права:

- Мы обязательно подадим жалобу в кассационный суд. Через 10 дней нам дадут апелляционное постановление, мы полностью его прочитаем и подготовим кассационную жалобу.

Кассационный суд, который рассматривает подобные жалобы, находится в Кемерове. Некоторые из активистов уже заявили, что поедут даже в другой город, сложатся деньгами на микроавтобус и отпросятся с работы. Они надеются, что в Кемерове суд решит не арестовывать имущество, на которое строятся долгожданные дома.

Приложение

Генеральному прокурору Российской Федерации

А. В. Гуцану

в Новосибирский областной суд

Возражения на апелляцию прокурора об аресте имущества, заявленного в суде 29 декабря 2025 года

Уважаемый Александр Владимирович!

В суде первой инстанции по уголовному делу № 12302500020000031 мы, пайщики кооперативов «Дискус 171» и «Дискус 166», уже выражали свое мнение. Наше мнение заключается в том, что арестовывать имущество нельзя. Если кто-то хочет построить объект, например многоквартирный дом, - открывают финансирование. Если хотят закрыть стройку, то финансирование закрывают. Эту простую истину прокуратура Новосибирской области, видимо, учитывать не собирается. Прокуратура повторно выходит с требованием ареста имущества нашего подрядчика.

Подрядчик продолжает строить оставшиеся 10 домов, работает ежедневно. Первоначально выделенные мэрией Новосибирска земельные участки под строительство наших домов представляли угрозу жизни и здоровью. По требованию руководителя нашей подрядной организации Джулая А. Ю. в 2024 году участки заменили. С августа по ноябрь 2025 года мы получили разрешение на строительство. Сейчас на семи домах идет строительство со второго по четвертый этажи. На трех домах строятся цокольные этажи. Большинство членов наших кооперативов подписали дополнительные соглашения о переносе сроков окончания строительства на 2027 год.

Министерством строительства Новосибирской области, мэрией Новосибирска, нашими кооперативами и нашей подрядной организацией подписана дорожная карта на 2027 год. Подрядчик не просит с нас дополнительных денег, а продает свое имущество и достраивает наши дома.

Прокуратура Новосибирской области настаивает на аресте имущества подрядчика, по нашему мнению, с единственной целью - чтобы строительство остановилось, так как без финансирования стройка встанет. Подрядчик с 2019 года обращался в прокуратуры всех уровней Новосибирской области с просьбой о помощи во вводе в эксплуатацию 55 10 - 18-этажных многоквартирных домов.

3 года прокуратура бездействовала. И только после обращения в Генеральную прокуратуру от председателя наших кооперативов 55 домов были введены в эксплуатацию в течение 3 дней. Все дома имели положительное заключение Государственного архитектурно-строительного надзора. Этот факт отражен в представлении прокурора города Новосибирска о вводе 55 домов в 2023 году. Потом было введено в эксплуатацию еще 20 домов. Денег подрядчик с пайщиков не собирал, денег из бюджета на достройку домов не получал.

По оставшимся 10 домам подрядчик также не просит денег с пайщиков наших кооперативов. После обращения председателя кооперативов в Генеральную прокуратуру мы считаем, что в отместку подрядчику было возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры собирали нас на собрание, где нам предлагали своего «нормального подрядчика». «Нормальному» подрядчику требовалось доплатить по 80 тысяч рублей за квадратный метр. Мы отказались, так как нашему подрядчику мы заплатили 27 тысяч за квадратный метр. Тогда по требованию прокуратуры мэрия Новосибирска изъяла земельные участки под строительство до 24 домов. За право аренды этих участков нашему подрядчику другие строительные организации предлагали заплатить 1,3 миллиарда рублей. Этот документ есть в уголовном деле, с которым мы ознакомились. Если бы эту сделку не заблокировала прокуратура, наши дома были бы уже построены.

Суд первой инстанции по требованию прокуратуры уже наложил арест на имущество подрядчика на сумму 650 миллионов рублей. Но прокуратура требует арестовать имущество дополнительно. Возникает вопрос: для чего? По нашему мнению, прокуратура пытается изъять все активы нашего подрядчика, чтобы он прекратил стройку. Это позволит прокуратуре привлечь своего «нормального подрядчика» для достройки наших домов. Это многократно увеличит сроки строительства и потребует от нас значительных доплат.

Мы считаем, что прокуратура активно лоббирует интересы другого подрядчика, используя свое служебное положение в рамках данного уголовного дела. Мы просим не налагать арест на имущество нашего подрядчика.

Под обращением подписались 98 пайщиков.