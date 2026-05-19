Космически прекрасно: новосибирский астрофотограф вошел в число победителей международного конкурса 35AWARDS

Две работы астрофотографа из Новосибирска признали лучшими на конкурсе 35AWARDS. Фото: Алексей Поляков

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков вошел в число лучших участников 11-го международного конкурса 35AWARDS. Это одна из самых крупных ежегодных фотопремий в мире. В ней участвуют фотографы из разных стран, а снимки проходят три этапа отбора. Сначала работы оценивают зрители, затем профессиональные фотографы, а на финальном этапе решение принимает международное жюри.

Как рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков, на конкурс он отправил четыре свои работы. Две из них успешно прошли в третий этап и попали в список 35 лучших фотографий. Высокую оценку получил снимок туманностей «Рождественская елка» и «Лисий мех».

Также эксперты отметили фотографию комплекса темных туманностей на границе созвездий Персея, Овна и Тельца.

- Эти снимки вошли в топ-35 фотографий, что является очень крутым результатом при таком количестве участников и огромном количестве топовых работ. Результаты очень порадовали, - поделился с КП-Новосибирск астрофограф.

Все кадры, которые получили признание на мировом уровне, Алексей Поляков сделал в Новосибирской области. Съемки проходили в 60 километрах от региональной столицы.

