Рассказываем, что ждет новосибирцев ко Дню защиты детей в 2026 году. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 июня 2026 года в Новосибирске пройдут праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Для горожан подготовили концерты, спектакли, фестивали, уличные программы, показы фильмов и семейные развлечения. Часть событий начнется еще в последние дни мая. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

КУДА СХОДИТЬ С РЕБЕНКОМ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ 2026 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Основные праздничные мероприятия 1 июня пройдут на Михайловской набережной, в Центральном парке и парке «Арена». Для жителей и гостей города подготовят концертные программы. Точное время будет известно позднее.

Также в Новосибирске пройдет несколько семейных фестивалей и спектаклей.

Одним из самых заметных событий станет IV Международный фестиваль театров кукол «ПЕРЕКРЕСТОК». Его открытие состоится 31 мая.

В 17:00 с площади Ленина стартует большое кукольное шествие. Артисты из разных стран вместе со своими героями пройдут по улице Ленина к Новосибирскому областному театру кукол.

В фестивале примут участие театры и кукольники из Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Ирана, а также коллективы из России — из Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Вологды, Луганска, Горловки и Новосибирска.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ 2026 В НОВОСИБИРСКЕ

С 31 мая по 7 июня зрителей ждут спектакли для детей и взрослых, уличные представления, мастер-классы и обсуждения постановок.

Спектакль «Меня папа заберет»

В театре Красный факел 28 мая, 1 и 12 июня покажут спектакль «Меня папа заберет».

Постановка создана в рамках социального проекта «Разговоры о важном» и основана на реальных событиях и личных историях участников. Спектакль поднимает тему отношений родителей и детей, общения в семье и роли отца в воспитании ребенка.

Праздник в ДК «Приморский»

В ДК ДК «Приморский» 1 июня пройдет большая праздничная программа.

С 12:00 на уличной площадке начнется фестиваль дворовых игр «Детство — это я и ты!».

В 14:00 зрителям покажут спектакль «Оскар» театральной мастерской «Чайка».

Вечером праздник продолжится дискотекой «Танцует лето, танцуют дети» в парке «У моря Обского».

Вход на все мероприятия свободный.

Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»

В Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» до 6 июня работает выставка, посвященная миру Гарри Поттера.

Посетителям показывают декорации, знакомые по книгам о волшебниках, тематические залы и сувенирную лавку.

Для детей и родителей также проводят квест «Школа волшебников в Хогвартсе». Он будет работать с 24 мая по 26 июля.

Организаторы отмечают, что дети до 13 лет могут посещать музей только в сопровождении взрослых. Для детей младше пяти лет вход бесплатный.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В КИНО НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2026 В НОВОСИБИРСКЕ

Ко Дню защиты детей в кинотеатрах Новосибирска продолжаются показы семейных фильмов и мультфильмов.

Среди них:

- «Кощей. Тайна живой воды» — история о Кощее, который мечтает о семейном счастье и готов бороться за него;

- «Не одна дома 3. Выпускной» — семейная комедия, в которой сыграла блогер из Новосибирска Милана Хаметова;

- «Космическая Машка» — приключенческий фильм о девочке, выросшей на космодроме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парад, «Бессмертный полк» на сапах и салюты: как Новосибирск отметил День Победы

Собираем полные ведра: куда отправиться за грибами в Новосибирской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX