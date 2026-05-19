1 июня 2026 года в Новосибирске пройдут праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Для горожан подготовили концерты, спектакли, фестивали, уличные программы, показы фильмов и семейные развлечения. Часть событий начнется еще в последние дни мая. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
Основные праздничные мероприятия 1 июня пройдут на Михайловской набережной, в Центральном парке и парке «Арена». Для жителей и гостей города подготовят концертные программы. Точное время будет известно позднее.
Также в Новосибирске пройдет несколько семейных фестивалей и спектаклей.
Одним из самых заметных событий станет IV Международный фестиваль театров кукол «ПЕРЕКРЕСТОК». Его открытие состоится 31 мая.
В 17:00 с площади Ленина стартует большое кукольное шествие. Артисты из разных стран вместе со своими героями пройдут по улице Ленина к Новосибирскому областному театру кукол.
В фестивале примут участие театры и кукольники из Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Ирана, а также коллективы из России — из Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Вологды, Луганска, Горловки и Новосибирска.
С 31 мая по 7 июня зрителей ждут спектакли для детей и взрослых, уличные представления, мастер-классы и обсуждения постановок.
Спектакль «Меня папа заберет»
В театре Красный факел 28 мая, 1 и 12 июня покажут спектакль «Меня папа заберет».
Постановка создана в рамках социального проекта «Разговоры о важном» и основана на реальных событиях и личных историях участников. Спектакль поднимает тему отношений родителей и детей, общения в семье и роли отца в воспитании ребенка.
Праздник в ДК «Приморский»
В ДК ДК «Приморский» 1 июня пройдет большая праздничная программа.
С 12:00 на уличной площадке начнется фестиваль дворовых игр «Детство — это я и ты!».
В 14:00 зрителям покажут спектакль «Оскар» театральной мастерской «Чайка».
Вечером праздник продолжится дискотекой «Танцует лето, танцуют дети» в парке «У моря Обского».
Вход на все мероприятия свободный.
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
В Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» до 6 июня работает выставка, посвященная миру Гарри Поттера.
Посетителям показывают декорации, знакомые по книгам о волшебниках, тематические залы и сувенирную лавку.
Для детей и родителей также проводят квест «Школа волшебников в Хогвартсе». Он будет работать с 24 мая по 26 июля.
Организаторы отмечают, что дети до 13 лет могут посещать музей только в сопровождении взрослых. Для детей младше пяти лет вход бесплатный.
Ко Дню защиты детей в кинотеатрах Новосибирска продолжаются показы семейных фильмов и мультфильмов.
Среди них:
- «Кощей. Тайна живой воды» — история о Кощее, который мечтает о семейном счастье и готов бороться за него;
- «Не одна дома 3. Выпускной» — семейная комедия, в которой сыграла блогер из Новосибирска Милана Хаметова;
- «Космическая Машка» — приключенческий фильм о девочке, выросшей на космодроме.
