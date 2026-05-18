19 мая в Новосибирске будет +16 градусов.

После прохладных дней в столицу Сибири снова придет тепло. Какая ожидается погода в Новосибирске на 19 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 19 МАЯ

Первые дни новой рабочей недели будут ясными и теплыми. Днем подует слабый ветер со скоростью около 3-8 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 19 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 19 мая температура понизится до 0…-2 градусов, а днем будет +14…+16. По Новосибирской области ночью температура может доходить до 0…-5, местами до +5, днем — до +14…+19 градусов, по востоку до +24.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 19 МАЯ

В Новосибирске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Такая же картина ожидается по всему региону.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 19 МАЯ

Атмосферное давление будет повышенное, около 750 миллиметров ртутного столба.

