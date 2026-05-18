«Без операции ее могло парализовать»: новосибирские врачи удалили у пенсионерки опухоль у основания черепа

Врачи ННИИТО удалили опухоль у основания черепа пациентки. Фото: ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна

В Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна врачи провели сложную нейрохирургическую операцию. 69-летняя Татьяна Булгакова обратилась за помощью к медикам из-за менингиомы - доброкачественной опухоли, которая находилась в критической зоне — на стыке основания черепа и верхнего отдела шеи.

- Проблемы начались в середине января: скакало давление, таблетки помогали лишь на короткое время. К этому добавились боли в голове, отеки и онемение рук, - поделилась Татьяна. - Дочери работают медиками и настояли, чтобы я прошла обследование и сделала МРТ. Когда узнала про опухоль, сразу согласилась на операцию, так как понимала, что лекарства не справятся.

Опухоль сильно сдавливала спинной мозг, поэтому медикам нужно было действовать быстро. Если бы врачи не вмешались, состояние пациентки могло резко ухудшиться, что привело бы к параличу.

Опухоль сильно сдавливала спинной мозг. Фото: ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна

Хирурги провели вмешательство вместе с анестезиологами и нейрофизиологом. Чтобы не повредить спинной мозг, медики использовали специальное оборудование для нейромониторинга. Это позволило им удалять менингиому очень осторожно.

- В нейрохирургии успех во многом зависит от правильного хирургического доступа. В данном случае мы использовали правосторонний отдаленно-латеральный доступ. Любая ошибка здесь критична: в этой зоне находятся нижние отделы ствола мозга, шейный отдел спинного мозга и позвоночные артерии, которые были затронуты опухолью. Ошибка могла привести к серьезным повреждениям сосудов и нервов, - пояснил врач-нейрохирург Иван Пендюрин.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день после вмешательства женщину перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Никаких осложнений после операции не возникло. Спустя две недели после поступления пациентку выписали домой.

- Сейчас я восстанавливаюсь, но главное – боли и отеки ушли. Сразу после операции, когда я пришла в себя, первым делом посмотрела на руки – они больше не были опухшими! Огромное спасибо Ивану Викторовичу и всему коллективу НИИТО за заботу. Отношение было настолько бережным, что мне даже прическу сохранили. Вы буквально подарили мне вторую жизнь, - добавила пациентка.

Теперь Татьяна Ивановна будет наблюдаться у невролога по месту жительства и через несколько месяцев придет на контрольный осмотр к специалистам ННИИТО.

