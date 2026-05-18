«Мама задыхалась и не могла ходить, а ее отправили домой»: в Новосибирске дочь обвинила врачей в смерти матери

Родные обвинили две больницы в смерти пенсионерки. Фото: предоставлено семьей сибирячки.

Сибирячка Галина Демина всегда вела здоровый образ жизни и к 87 годам оставалась активным человеком, сама справлялась с бытом. Но в апреле 2025 года случилась беда:

- Мама простудилась и заболела, у нее неделю держалась температура 38,7 градусов. Врач из поликлиники сказал пить противовирусные, потом антибиотики, прошло две недели, таблетки не помогали. Трижды вызвали врача на дом — в итоге он дал направление в больницу. 4 мая мы повезли маму: пять часов ее осматривали и брали анализы, и в итоге все-таки положили в урологическое отделение с диагнозом «острый пиелонефрит». 12 мая маме стало легче, ее выписали с улучшением, несмотря на указанный в выписке пневмоторакс. Рекомендовали наблюдаться амбулаторно, - рассказала КП-Новосибирск Елена Смирнова, дочь пенсионерки.

Дома пенсионерке вновь стало плохо, ей стало трудно дышать. На следующий день родные вызвали врача на дом, который после осмотра однозначно рекомендовал лечение в стационаре.

- Мама уже едва ходила, мы вызвали скорую помощь по направлению на госпитализацию, в больнице нам отказали: «показаний для лечения в стационаре нет». Врач сказал, что «жидкости в легком мало и ничего страшного, госпитализация не требуется», - рассказала Елена.

Пенсионерка, по словам родственников, начала хрипеть. 17 мая родные отвезли ее в частную клинику, там врач поставил диагноз «ишемическая болезнь сердца, приобретенный порок сердечно-сосудистой системы: стеноз аортального клапана, двусторонняя застойная пневмония, двусторонний гидроторакс», сказал, что пенсионерку надо срочно госпитализировать, выдал направление.

Елена вызвала скорую и вновь повезла маму в ту же больницу, но врачи, как говорит сибирячка, перенаправили Галину в другую клинику. По пути в машине скорой помощи пенсионерке давали кислород. Галина Михайловна с дочкой провели почти весь день в больнице, к вечеру на дежурство заступил другой врач — который, со слов родных пенсионерки, отправил пациентку, которая уже не могла ходить и нормально дышать, домой.

- Сказал: «Нет оснований для госпитализации, идите лечитесь домой, я вам выписываю лекарства». Я начала возмущаться, как это так — пациент лежачий, маму привезли на носилках уже. Он говорил: «Жалуйтесь, куда хотите, мое право отказать в госпитализации. Я вам пишу отказ, куда хотите, туда идите», - рассказала Елена.

Родные отвезли 87-летнюю Галину Михайловну домой на такси, медбрат помогал посадить в машину, внук нес ее в квартиру на руках.

- Еще 10 дней мама была дома, ей становилось все хуже и хуже, она задыхалась и хрипела. 26 мая участковый терапевт в третий раз выдал направление на госпитализацию, родные снова повезли маму в ту же больницу. Завотделением и терапевт ее толком не осмотрели, сделали один рентген, МРТ и взяли кровь на анализы, направили в третью клинику. Там маму наконец-то госпитализировали. Каждый день мы ее навещали, ухаживали и кормили, меняли белье. Просили врачей назначить терапию кислородом, но нам отказывали, - рассказала Елена Смирнова.

На пятый день дочь пришла навестить маму и застала страшную картину — мама лежала не шевелясь, рука свесилась с койки, место, куда ставили капельницу, не было перевязано. Елена позвала медсестру.

- Они сделали маме капельницы в больную руку с незаживавшим переломом, никого не спросив, хотя мы предупреждали медперсонал о сломанной руке. Медсестра сказала, что у них нет бинтов, чтобы сделать перевязку. Муж побежал в машину, нашел бинты, сам перевязал маму. Она уже тогда нуждалась в реанимации, не могла есть и глотать. На следующий день я попросила племянницу сходить в больницу, врачи сказали ей, что мама в реанимации. Через несколько часов нам сообщили, что мама умерла. Накануне своего Дня рождения, утром ей бы исполнилось 88 лет, - рассказала дочь Елена.

В справке о смерти написали, что умерла 87-летняя пенсионерка от декомпенсации сердечной деятельности. Однако экспертиза ОМС, со слов родных, выявила нарушения:

- Я была в шоке, как мы таскались с мамой по больницам, как нам отказывали, как медсестры даже не заходили в палату. Страховая нашла дефекты: в одной больнице поставили неверный диагноз, не выполнили все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. А во второй клинике не были выполнены все необходимые исследования, лечение проведено не в полном объеме, - рассказала Елена Смирнова.

Родные пенсионерки обратились к медицинскому юристу ООО «Стибикина и партнеры» Ксении Комиссаровой: она помогла составить иск в суд, моральный вред семья пожилой женщины оценила в 6 миллионов рублей с двух больниц.

- Всё начиналось с легкой простуды, мы были в шоке, никто и не думал, что маму не вылечат. Если бы маме был вовремя поставлен диагноз, если бы ей сразу сделали рентген органов грудной клетки и провели лабораторную диагностику, ее бы вылечили, она была бы жива! Я буду добиваться справедливости. Хотелось бы, чтобы врачи оказывали необходимую помощь пожилым пациентам, в двух больницах мы ее не получили, - говорит Елена Смирнова.

