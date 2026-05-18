«Кормили из шприца и согревали»: в Новосибирске волонтеры спасли четырех бельчат

Самых маленьких бельчат, выпавших из гнезда, волонтеры забрали в первую очередь. Фото: скриншот из видео Анастасии Богомоловой

В Новосибирске неравнодушные прохожие спасли четырех бельчат, которые выпали из одного гнезда на проспекте Академика Коптюга. Об этом КП-Новосибирск рассказала волонтер городского Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Первых двух бельчат вечером 12 мая заметил у теннисных кортов на проспекте Коптюга местный житель по имени Никита. Мужчина положил их в теплую коробку, и с семи до одиннадцати часов вечера наблюдал за ними, а позднее забрал домой.

– Он обеспечил им очень теплый ночлег, позаботился о том, что они будут кушать. Семья Никиты очень внимательно отнеслась к бельчатам: и кормили, и грели, и поили, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Алиса Богомолова. - На следующий день волонтеры приехали за ними.

И в тот же день поступило сообщение о том, что из того же самого гнезда выпали еще двое бельчат – теперь все четверо находятся под присмотром специалистов.

История получила широкий резонанс. О бельчатах писали в социальных сетях, распространяли информацию в городских пабликах. Волонтеры признаются, что им звонили даже из Белоруссии.

– Была поднята на уши вся страна, и даже из Белоруссии мне звонят и говорят: у вас два бельчонка в Академгородке! Невозможно было оставить эту ситуацию незамеченной, – отметила Алиса Богомолова.

Сейчас малыши находятся в надежных руках специалистов Новосибирского Центра реабилитации диких животных.

