«У ребёнка шла кровь, а виновник хотел сбежать»: в Новосибирске школьник на самокате сбил 5-летнюю девочку

Школьник сбил девочку на улице Титова. Фото: ГАИ по Новосибирской области

В Новосибирске 13-летний подросток на электросамокате сбил пятилетнюю девочку. ДТП произошло 18 мая в Ленинском районе города.

По данным Госавтоинспекции НСО, подросток управлял арендованным электросамокатом и ехал по тротуару. Навстречу ему вместе с мамой шла 5-летняя девочка: школьник не справилс яс управлением и сбил ребенка.

Очевидцы, работники одного из магазинов неподалёку от места ДТП, рассказали, что после столкновения девочка упала на асфальт и ударилась головой.

— Мы услышали крики ребенка и выбежали на помощь, девочка лежала на асфальте. Дали маме перекись водорода, дальше ребенка забрала скорая. В районе виска у девочки было рассечение, шла кровь, — рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, пока мать ребенка приходила в себя, подросток пытался скрыться с места происшествия, однако прохожий на велосипеде догнал его и привел обратно.

На месте работал экипаж ДПС. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет проведена работа с родителями подростка.

