«Трубы рвёт, потолки сыпятся»: новосибирцы пожаловались на ветхое здание общежития

Дом на улице Боровая Партия в таком состоянии уже несколько лет. Фото: Предоставлено Михаилом Михайловым

Жители дома на улице Боровая Партия, 13 в Советском районе Новосибирска говорят, что уже давно перестали удивляться протечкам, обвалившейся штукатурке и перебоям с отоплением. Двухэтажное здание 1973 года постройки, где находятся жилые комнаты, поликлиника, почта и библиотека, со слов сибиряков, буквально рассыпается на глазах. Особенно тяжело жильцы пережили прошлую зиму: по их словам, после начала отопительного сезона трубы в доме не выдержали нагрузки и здание начало топить.

На первом этаже здания продолжают работать социальные учреждения. Здесь находятся отделение поликлиники №2, почтовое отделение, библиотека и пункты выдачи заказов. У каждого объекта — отдельный вход, однако проблемы у всех общие.

Ремонт здесь не проводился десятилетиями. Фото: Предоставлено Михаилом Михайловым

Особенно страдает отделение поликлиники. Из-за постоянных коммунальных аварий сотрудникам приходится буквально спасать помещения своими силами.

— Медики сами пробивают канализацию тросами, потому что всё забивается и начинает идти наверх. Если этого не делать, помещения просто затапливает, — рассказывают местные жители.

Жильцы также утверждают, что управляющая компания, назначенная администрацией, в доме практически не появляется.

За многие годы серьёзного ремонта здесь так и не было. Жители устно жаловались на состояние общежития, но официальных обращений почти не писали. Люди ходили, разговаривали, пытались что-то решить, но их просто отправляли по кругу. Поэтому ситуация годами не менялась.

В общежитии находится также отделение поликлиники. Фото: Предоставлено Михаилом Михайловым

При этом дом уже давно известен местным как проблемный. Жалобы на его состояние появлялись ещё пять лет назад.

На ситуацию обратил внимание общественник Михаил Михайлов, к которому обратились местные жители. Во время визита в дом ему показали тёмные коридоры, старые коммуникации, следы постоянных подтоплений и осыпающиеся потолки.

— Когда дали отопление, никто толком не подготовил внутридомовые сети. В итоге всё порвало: потекло и в общежитии, и в помещениях поликлиники. Люди сидели без нормального тепла практически до октября.

К проблеме дома хотят привлечь внимание властей. Фото: Предоставлено Михаилом Михайловым

Официально здание не считается полноценным жилым домом. Это бывшее общежитие коридорного типа: длинный коридор, общая кухня, общие туалеты и ванны. Всё поделено на две части. Люди живут как могут, многое ремонтируют сами. Общежитие когда-то, предположительно, принадлежало геологической организации, а позже перешло муниципалитету. Сейчас там на втором этаже расположены комнаты, предоставленные по договорам соцнайма муниципальным работникам. Из 24 комнат только три удалось приватизировать, остальные остаются муниципальными, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Михайлов.

Сейчас общественники намерены добиваться реакции властей уже через официальные обращения и огласку. В ближайшее время они планируют выезд на место вместе с депутатом Госдумы Дмитрием Новиковым.

— Нужно привлекать внимание к этой ситуации. Там живут семьи с детьми, пенсионеры, работают медики, ходят посетители почты и библиотеки. Слава богу, из-за состояния дома ни у кого не было травм. Но складывается ощущение, что про это здание просто забыли, — заявил Михаил Михайлов.

