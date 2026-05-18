«Трубы рвёт, потолки сыпятся»: новосибирцы пожаловались на ветхое здание общежития

Жители дома на улице Боровая Партия, 13 в Советском районе Новосибирска говорят, что уже давно перестали удивляться протечкам, обвалившейся штукатурке и перебоям с отоплением. Двухэтажное здание 1973 года постройки, где находятся жилые комнаты, поликлиника, почта и библиотека, со слов сибиряков, буквально рассыпается на глазах. Особенно тяжело жильцы пережили прошлую зиму: по их словам, после начала отопительного сезона трубы в доме не выдержали нагрузки и здание начало топить.
На первом этаже здания продолжают работать социальные учреждения. Здесь находятся отделение поликлиники №2, почтовое отделение, библиотека и пункты выдачи заказов. У каждого объекта — отдельный вход, однако проблемы у всех общие.
Особенно страдает отделение поликлиники. Из-за постоянных коммунальных аварий сотрудникам приходится буквально спасать помещения своими силами.
— Медики сами пробивают канализацию тросами, потому что всё забивается и начинает идти наверх. Если этого не делать, помещения просто затапливает, — рассказывают местные жители.
Жильцы также утверждают, что управляющая компания, назначенная администрацией, в доме практически не появляется.
За многие годы серьёзного ремонта здесь так и не было. Жители устно жаловались на состояние общежития, но официальных обращений почти не писали. Люди ходили, разговаривали, пытались что-то решить, но их просто отправляли по кругу. Поэтому ситуация годами не менялась.
При этом дом уже давно известен местным как проблемный. Жалобы на его состояние появлялись ещё пять лет назад.
На ситуацию обратил внимание общественник Михаил Михайлов, к которому обратились местные жители. Во время визита в дом ему показали тёмные коридоры, старые коммуникации, следы постоянных подтоплений и осыпающиеся потолки.
— Когда дали отопление, никто толком не подготовил внутридомовые сети. В итоге всё порвало: потекло и в общежитии, и в помещениях поликлиники. Люди сидели без нормального тепла практически до октября.
Официально здание не считается полноценным жилым домом. Это бывшее общежитие коридорного типа: длинный коридор, общая кухня, общие туалеты и ванны. Всё поделено на две части. Люди живут как могут, многое ремонтируют сами. Общежитие когда-то, предположительно, принадлежало геологической организации, а позже перешло муниципалитету. Сейчас там на втором этаже расположены комнаты, предоставленные по договорам соцнайма муниципальным работникам. Из 24 комнат только три удалось приватизировать, остальные остаются муниципальными, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Михайлов.
Сейчас общественники намерены добиваться реакции властей уже через официальные обращения и огласку. В ближайшее время они планируют выезд на место вместе с депутатом Госдумы Дмитрием Новиковым.
— Нужно привлекать внимание к этой ситуации. Там живут семьи с детьми, пенсионеры, работают медики, ходят посетители почты и библиотеки. Слава богу, из-за состояния дома ни у кого не было травм. Но складывается ощущение, что про это здание просто забыли, — заявил Михаил Михайлов.
