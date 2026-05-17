В Сибири в середине мая по-прежнему остаётся сильный холод. Какая ожидается погода в Новосибирске на 18 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 18 МАЯ

На улице без перемен — холодный ветер, заставляющий мёрзнуть, несмотря на ясное небо. Ветер будет слабый, около 3-8 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 18 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 18 мая температура понизится до +2…+4 градус, а днем будет +8…+10. По Новосибирской области ночью температура может доходить до +4…+9, местами -1…+4, днем — до +13…+18 градусов, по востоку +7…+12.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 18 МАЯ

В Новосибирске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Новосибирской области в восточных районах местами пройдут дожди.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 18 МАЯ

Атмосферное давление будет повышенное, около 750 миллиметров ртутного столба.

