В конце мая новосибирцев ждёт потепление.

Май в Сибири — это время, когда природа окончательно просыпается: всё цветёт, воздух наполняется ароматами, а горожане всё чаще выбираются на прогулки. И погода начинает радовать: с одной стороны, ещё возможны возвраты холодов, а с другой — именно во второй половине мая часто приходит настоящее летнее тепло. Какая погода будет в Новосибирске во второй половине мая 2026 — в нашем материале.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ 2026

По данным «Яндекс.Погоды», в этот период дневная температура ожидается в пределах от +9 до +18 градусов, а ночные показатели составят от +2 до +11. А прогноз на 21–23 мая уже не радует: в эти дни синоптики обещают ощутимое похолодание. Кроме того, почти всё время будет облачно или дождливо.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ МАЯ 2026

Сайт Gismeteo даёт чуть более оптимистичный прогноз, обещая днём от +6 до +24 градусов, ночью — от +1 до +14. При этом сервис указывает, что последняя неделя месяца порадует устойчивым теплом: температура в среднем будет держаться около +20 градусов.

RusMeteo также прогнозирует температуру днём от +6 до +26 градусов. Синоптики также сходятся во мнении, что погода будет переменчивой, но на последней неделе мая в Новосибирск, наконец, придёт уверенное потепление.

