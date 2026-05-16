Тысячи новосибирцев пришли на «Ночь музеев».

«Ночь музеев» в Новосибирске 16 мая 2026 стала одним из самых ярких культурных событий этой весны. В масштабной акции принимали участие более 80 учреждений — это и музеи, и филармония, и даже Новосибирский зоопарк. Большинство музеев продлили свою работу, а все билеты на некоторые экскурсии раскупили заранее. Подробности — в репортаже КП-Новосибирск.

Сотни посетителей выстроились в очереди под дождем.

ФОТО И ВИДЕО «НОЧИ МУЗЕЕВ» В НОВОСИБИРСКЕ 16 МАЯ 2026

Краеведческий музей подготовил насыщенную программу: здесь выставили древнегреческие вазы II тысячелетия до нашей эры., сказочные иллюстрации Ивана Билибина, разнообразные народные игрушки России и графику новосибирского художника Валерия Кузнецова. Детский центр «ТыМузей»: провел интерактивную выставку-игру «Пять петровских крепостей», ребята собирали модели острогов, с которых начиналось освоение Сибири.

Экскурсии в Краеведческом музее пользовались популярностью.

У входа перед началом акции выстроились очереди из посетителей. Часть концертной программы на улице пришлось перенести, но посетителей меньше не стало. Особенной популярностью пользовались экскурсии на чердак здания Краеведческого музея.

- Билеты на «Скрытое под башнями краеведческого» разобрали ещё за несколько дней до Ночи музеев, так что сегодня уже никто билеты туда купить не смог, - рассказали читатели КП-Новосибирск.

Во всех музеях проходили мастер-классы.

В Мировом музее погребальной культуры тоже было немало гостей. Трансферные автобусы отвозили горожан в поселок Восход, где расположен музей. В итоге на входе были немалые очереди. Пришедшим гостям сотрудники музея рассказывали о новых технологиях в погребальной культуре: прощании с родственниками онлайн и роботах. Гостей привлек парфюмерный салон «Фантасмагория» и мастер-классы по созданию ароматов.

Робот для урн с прахом вызвал ажиотаж.

- Нас заводили в крематорий по группам, показали залы и печь для кремации тел. Люди выстраивались в огромную очередь, несмотря на погоду, - рассказала читательница КП-Новосибирск.

Врач-хирург-трансплантолог Юрий Анисимов провел лекцию о трансплантации органов и сообщил истории пациентов, которые выжили благодаря пересаженным органам. А хирург Олеся Косило рассказала, как завещание тела науке помогает прогрессу.

В Музее мировой погребальной культуры была насыщенная программа.

В Новосибирском художественном музее «ожили» картины. Студенты НГПУ показали театральную постановку «Ожившие полотна», превратив картины классиков и современников в драматические номера. Актеры-первокурсники вдохновлялись картинами Карла Брюллова «Итальянка», Аркадия Пластова «Нина Шарымова», Александра Шурица «Сквозь стекло», Арнольда Лахновского «Грустная мелодия». Основную программу «Искусство объединяет» поддержали музыканты: квартет баянистов Новосибирской консерватории, инструментальный ансамбль НОВАТа, саксофонисты и другие исполнители.

Студенты оживили полотна в постановках.

Новосибирский зоопарк подготовил ночную программу на «Ночь музеев», билеты на нее раскупили заранее. Гостям открыли двери после заката: после шоу начались экскурсии по ночным вольерам. Путешествие по миру дикой природы закончилось после полуночи.

Комсомольская правда стала одним из экспонатов.

Музей природы провел интерактивную выставку с волонтерами Центра реабилитации хищных птиц. Гостей встретил сокол-чеглок по кличке Звездолетий Станиславович Синицын. Здесь же прошли лекции и мастер-классы по клещам и клещевому энцефалиту. Специалист НИИ фундаментальной и клинической иммунологии СО РАН Любовь Гришина рассказывала, как создают вакцины против этой болезни.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПОСЛЕ «НОЧИ МУЗЕЕВ» В НОВОСИБИРСКЕ

Горожанам было непросто добраться после акции домой: к примеру, ждать такси к Музею погребальной культуры приходилось около получаса.

