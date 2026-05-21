«Ребенок просто вышел из зала в туалет»: сибирячка обвинила ДК в том, что ее сына не пустили на спектакль

В Искитиме мать одного школьников пожаловалась в соцсетях, что во время спектакля «Женитьба» в ДК «Молодость» её сын захотел выйти в туалет, однако обратно его уже не пустили. Со слов женщины, со школьником грубо обошлись. В доме культуры однако, это отрицают. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта.

«ЕГО ПУБЛИЧНО ОТЧИТАЛИ»

Скандал начался с того, что в группе «Подслушано Искитим» мать подростка рассказала, что 19 мая ее сын был на представлении с вместе с классом.

— Ребенок вышел в туалет, а когда попытался вернуться, светловолосая женщина остановила его и заявила: «Если уходите — то с концами». Вещи ребёнка остались в зале, где сидели одноклассники и учителя. Ему сказали либо сидеть на диванчике до конца спектакля, либо уходить без вещей, — написала анонимно мать.

Женщина утверждает, что подростка якобы удерживали за руку, а другие сотрудницы ДК поддерживали замечания и «унижали ребёнка». При этом, по ее словам, взрослых, желающих выйти из зала во время выступления, обратно пускали, а подростка — нет.

«В ТЕАТРЕ НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ КУЛЬТУРНО»

После публикации КП-Новосибирск связалась с представителями ДК. Директор подтвердила, что подобная ситуация действительно была, однако всё обстояло не так, как описывает мать.

— Во время спектакля ребенок ходил по залу. На сцене играют артисты Новосибирского театра, в зале сидят люди. Почему надо ходить во время представления? Как вы думаете — это правильно? В театре правило не пускать зрителей обратно до антракта касается всех, кто выходил из зала. Кто выходил — того и не пускали назад. Это обычные правила поведения в театре: зрители о отключают телефоны, не едят, не ходят по залу во время спектакля, — пояснила директор ДК «Молодость» Наталья Таловская.

Она также подчеркнула, что ребенка никто не оскорблял и не унижал.

— Ему предложили посидеть возле зала на диванчике и дождаться антракта. Никто его не бил и не обижал. Мама лично к нам не обращалась. Если бы пришла — спокойно бы поговорили, — сказала руководитель.

Сейчас официальных жалоб в адрес ДК, по словам сотрудников, не поступало.

Редакция КП-Новосибирск готова выслушать мать подростка: связаться с редакцией можно по тел. 8-923-145-11-03.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Посещение спектакля фактически является договором оказания услуг между зрителем и учреждением культуры. Покупая билет, человек автоматически соглашается с правилами посещения театра или ДК. Театр или ДК вправе устанавливать правила посещения: если в этих правилах закреплено, что зрителей, покинувших зал во время спектакля, не пускают обратно до антракта, то действия сотрудников учреждения юридически правомерны. Это относится и к случаям, когда человек вышел по личной необходимости, — объяснил юрист Егор Горшков.

По его словам, в данной ситуации важно учитывать, что пока известна только версия матери подростка, а объективных доказательств конфликта нет.

— Если отсутствуют видео- или аудиозаписи, подтвердить противоправные действия в отношении несовершеннолетнего практически невозможно. Словесные замечания сами по себе административным правонарушением не являются. Оснований для административной ответственности сотрудников ДК в описанной ситуации я не усматриваю, — говорит Егор Горшков.

