В небо над аэродромом «Мочище» снова взлетят легендарные истребители, раритетные самолеты и женские пилотажные группы. В этом году авиашоу пройдет под знаком двух юбилеев: 110 лет морской авиации ВМФ России и 95 лет Военно-транспортной авиации. Гостей ждут «Русские витязи», вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с десантом, парашютная акробатика и даже дрон-шоу. Каким будет аваиашоу в Мочище 2026 — в материале КП-Новосибирск.

ДАТА АВИАШОУ В МОЧИЩЕ 2026

Юбилейный XV авиационный фестиваль «Вива Авиа!» состоится 1 и 2 августа 2026 года на аэродроме «Мочище».

ПРОГРАММА АВИАШОУ В МОЧИЩЕ 2026

1 и 2 августа 2026 года над Новосибирском снова прогремят авиационные двигатели. На аэродроме «Мочище» пройдет юбилейный XV авиационный фестиваль «Вива Авиа!».

Организаторы обещают: зрелище будет масштабным даже по меркам привыкших к сюрпризам новосибирцев.

В программе фестиваля - воздушные показы авиационных групп высшего пилотажа, раритетная авиационная техника разных лет, парашютные прыжки и купольная акробатика, дельтапланы, мотопарапланы, авиамодели; — Запуск воздушных змеев; — Дрон-шоу (только 1 августа), дирижабль и воздушные шары.

Главная звезда фестиваля — авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Это единственная пилотажная команда в мире, которая выполняет групповой высший пилотаж на тяжелых истребителях. Сейчас в распоряжении летчиков — новейшие Су-30СМ и Су-35С.

УЧАСТНИКИ АВИАШОУ В МОЧИЩЕ 2026

На фестивале выступят и хрупкие, но отчаянные девушки из первой российской женской пилотажной группы «Барсы». Команда из Сургута базируется на аэродроме «Боровая» и выступает в основном на учебно-тренировочных Як-52. В авиапарке группы есть также Як-54, Як-18Т, Ан-2 и даже американский Douglas DC-3.

Еще одна уникальная команда — пилотажная группа «Первый полет». Это сильнейшая профессиональная группа на поршневых самолетах в России. За 13 лет они дали более 140 показательных выступлений по всему миру.

Зрителей ждут не только самолеты, но и вертолеты. Легендарные Ка-52 «Аллигатор» покажут возможности с воздушным десантом. Свои воздушные суда представят также компании «Геликоптер», СибНИА им. С.А. Чаплыгина и Новосибирский учебно-авиационный центр ДОСААФ России.

Отдельная часть программы — парашютное шоу.

ТРАНСПОРТ НА АВИАШОУ В МОЧИЩЕ 2026

Расписание транспорта и электричек на авиашоу в Мочище пока составляется. Для тех, кто решит добираться на авто, будет предусмотрена парковка.

