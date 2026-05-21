КП-Новосибирск стала самым цитируемым СМИ региона в первом квартале 2026 года

Фото: Дарья СИДОРЕНКО.
Сервис «Медиалогия» подвел итоги первого квартала 2026 года и составил рейтинг самых цитируемых СМИ Новосибирской области. Первое место вновь заняло издание КП-Новосибирск.
Рейтинг формируется на основе того, как часто материалы СМИ цитируют другие издания, интернет-порталы, телеканалы и информационные агентства. Чем выше показатель, тем чаще публикации редакции становятся источником информации для коллег из других медиа.
— Для нас это показатель того, что наши материалы действительно находят отклик и становятся заметными в информационной повестке. Мы стараемся делать новости, которые интересны читателям, и особенно ценим, когда нашу работу отмечают коллеги из других СМИ, — прокомментировала результаты рейтинга главный редактор КП-Новосибирск Татьяна Соловова.
По данным «Медиалогии», индекс цитируемости КП-Новосибирск в первом квартале 2026 года составил 178,83. У ближайших конкурентов этот показатель равен 95,19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru