КП-Новосибирск стала самым цитируемым СМИ региона в первом квартале 2026 года

Издание сохранило первое место в рейтинге «Медиалогии». Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Сервис «Медиалогия» подвел итоги первого квартала 2026 года и составил рейтинг самых цитируемых СМИ Новосибирской области. Первое место вновь заняло издание КП-Новосибирск.

Рейтинг формируется на основе того, как часто материалы СМИ цитируют другие издания, интернет-порталы, телеканалы и информационные агентства. Чем выше показатель, тем чаще публикации редакции становятся источником информации для коллег из других медиа.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Новосибирской области - I квартал 2026

— Для нас это показатель того, что наши материалы действительно находят отклик и становятся заметными в информационной повестке. Мы стараемся делать новости, которые интересны читателям, и особенно ценим, когда нашу работу отмечают коллеги из других СМИ, — прокомментировала результаты рейтинга главный редактор КП-Новосибирск Татьяна Соловова.

По данным «Медиалогии», индекс цитируемости КП-Новосибирск в первом квартале 2026 года составил 178,83. У ближайших конкурентов этот показатель равен 95,19.

