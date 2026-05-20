«Мы заплатили 3,6 миллиона, но теперь нас выгоняют на улицу»: бывший владелец пытается отсудить квартиру у новосибирцев по «схеме Долиной»

Девушка купила квартиру, сделала ремонт, но продавец вдруг объявил себя жертвой мошенников.

Мария Вовкодун с мужем мечтали о своем жилье: сначала более 10 лет выплачивали ипотеку за однушку на Затулинке, а когда за нее рассчитались, в 2024 году решили переехать в новое жилье рядом с парком. Обратились в риэлтерское агентство, те привлекли коллег из другой фирмы. В итоге нашли подходящий вариант — двухкомнатную квартиру в хрущевке в районе Тимирязевского сквера продавали за 3,6 миллионов рублей.

- Мы мечтали о парке рядом с домом и пересмотрели множество вариантов. В декабре 2024 года пришли на просмотр, нас встретил хозяин – 48-летний Владимир*, с виду обычный мужчина. Он рассказал про соседей, с ним на встрече были его риелтор и наш риелтор. В их присутствии мы посмотрели квартиру, сутки думали и решили покупать квартиру. На следующий день заключили предварительный договор о продаже квартиры, продавец его читал и понимал, согласовывал с нами расчеты и оплату госпошлин. Казался тогда спокойным и рассудительным, – рассказала КП-Новосибирск Мария Вовкодун.

Основной договор подписали 13 января, через три недели после предварительного. На сделке было пять человек: покупательница Мария, ее юрист и риэлтор, а также юрист и риэлтор 48-летнего продавца. Владимир* получил деньги на расчетный счет банка и передал нам ключи.

- Мы сразу начали делать капитальный ремонт полов, окон и стен, ремонта там не было с 60-х годов. Вложили почти миллион рублей, постепенно переехали с мужем и 10-летним сыном. Нам оставалось поклеить обои, поставить кухню. В октябре 2025 года я проверяла почту и случайно увидела уведомление о письме от Заельцовского районного суда. На почте получила его, открыла — а там повестка о вызове в суд. Только в суде я узнала о том, что хочет продавец и ознакомилась с иском, - рассказала Мария.

Бывший хозяин, со слов сибирячки, утверждал, что стал жертвой мошенников и требовал вернуть ему квартиру. При этом деньги за ее покупку со счетов он перевел мошенникам.

- В конце ноября 2024 года на телефон мне пришло сообщение, что в отношении бывшего директора возбуждено дело о передаче личных данных сотрудников. Мужчина представился полковником ФСБ и сообщил, что якобы неизвестные берут кредиты на меня в банках. Для отмены этих операций мне предоставили якобы сотрудника «Росинфомониторинга» Карину. 4 декабря она рассказала, что моя квартира находится под угрозой переоформления. Сотрудник рассказала, что через риэлторское агентство будут работать мошенники, – написал бывший хозяин квартиры в иске.

Дальше мужчина описал, как был на просмотре, потом заключил предварительный договор купли-продажи, затем подписал основной договор 13 января 2025 года. Продавец получил от Марии 110 тысяч рублей наличными и 3,490 миллиона рублей на счет в одном из главных банков. Затем мужчина перевел деньги на карту и обналичил 88 тысяч в одном из банкоматов, заплатив риэлторам за услуги.

- Я поверил Карине, что сделка была фиктивной и цена квартиры не важна, что цена занижена. Заключая договор купли-продажи я верил, что квартира мне скоро будет возвращена, так как Карина поясняла, что квартира при сопровождении ФСБ будет передана Центробанку России, - сообщал в иске Владимир.

Мошенники, со слов продавца, дали ему указание перечислить деньги через криптовалюту, но в криптообменнике сотрудники отказали в обслуживании. Тогда мужчина поехал на станцию метро и через банкомат перевел неизвестным 3 миллиона 392 тысячи рублей, после чего взял кредит и свои сбережения, отправив в общем счете более 4 миллионов рублей. 21 января мошенники снова стали требовать деньги, он поехал занять у сестры, та пошла с ним в полицию.

- 25 января в МВД возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, я признан потерпевшим по делу. При совершении сделки я находился в психотравмирующей ситуации, я боялся, что меня могут арестовать, посадить… Прошу суд признать недействительным договор купли-продажи квартиры, - сообщил в иске бывший хозяин квартиры.

Истец приложил к заявлению в суд чеки, справку из психиатрической больницы, постановление о признании потерпевшим и договор купли-продажи. Суд принял иск к рассмотрению.

Мария была от этой ситуации в шоке.

- Мы с мужем ночей не спали, пили успокоительные. Суд должен был состояться через три дня, я не успела найти адвоката и подала ходатайство с просьбой перенести судебное заседание. Истец до суда с нами не связывался и не разговаривал, но в суд приходил. Насколько я поняла, он требует вернуть квартиру ему, а всю нашу семью с ребенком сразу выселить из помещения. В соцсетях я нашла сообщество покупателей, пострадавших от подобных сделок, прозванных «схемой Долиной». Записала видео в соцсети, неожиданно оно облетело всю страну и набрало почти миллион просмотров, - рассказала КП-Новосибирск Мария Вовкодун.

Покупательница поделилась – из-за суда пришлось отложить ремонт и планы купить дачу. Женщина наняла адвоката Владимира Поручаева.

- Квартира была продана по рыночной стоимости, в присутствии риэлторов и юристов, сначала был заключен предварительный договор, и только через три недели – основной. По всем признакам сделка была добросовестной, сейчас мы и десятки таких же покупателей по всей России ждем разъяснений Верховного суда РФ для подобных ситуаций, - сообщила Мария Вовкодун.

*Имя изменено

