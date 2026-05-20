«Боль не прекращается ни на секунду»: новосибирец стал хромым после укола обезбаливающего в частной клинике

В Новосибирске директор учебно-спортивного оздоровительного центра НГТУ Александр Паршуков судится с медцентром. В прошлом году он пришёл туда на обследование и после укола, который должен был обезболить, получил тяжелейшее осложнение и фактически лишился возможности нормально ходить. Теперь мужчина перенёс операцию, постоянно живёт с сильной болью и готовится оформлять инвалидность.

«ПОСЛЕ УКОЛОВ НАЧАЛПА НЕМЕТЬ НОГА»

Еще совсем недавно Александр Иванович Паршуков активно занимался спортом, играл в волейбол и бегал на лыжах. Но сегодня он может ходить по улицам только с тростью и специальным фиксатором для стопы. В таком состоянии он находится уже больше девяти месяцев.

— Это всё началось 2 августа прошлого года. Я обратился в клинику для проведения колоноскопии. Перед процедурой медсестра сделала мне два обезболивающих укола, которые, к несчастью, очень болезненные. После одного из них у меня начала неметь нога, — рассказал КП-КП-Новосибирск Александр Паршуков.

Во время обследования неприятные ощущения, как говорит пациент, усиливались. После процедуры мужчина уже не смог самостоятельно подняться с кушетки.

По словам Александра, сначала медики заверяли, что это временная реакция и всё скоро пройдет. Однако спустя полчаса состояние только ухудшилось: появилось онемение стопы и голени, сильное покалывание и слабость в ноге. Выяснилось, что укол попал в седалищный нерв.

Мужчина прошёл длительное лечение, несколько курсов реабилитации и операцию, однако полностью восстановить функции ноги так и не удалось.

— Мой диагноз — постинъекционная нейропатия седалищного нерва. Боль не прекращается ни на секунду. Особенно тяжело ночью — приходится пить обезболивающие перед сном. Приходится принимать обезболивающие перед сном. Стопа у меня висит, улучшения практически нет. Ушли бы эти боли — мне бы стало гораздо легче. А врачи говорят, что нейропатическая боль может остаться со мной очень надолго, а возможно — навсегда, — говорит Александр Паршуков.

«УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО Я ИЗНАЧАЛЬНО ХРОМАЛ»

Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, мужчина продолжает работать. Многие больничные он закрывал досрочно, потому что не мог сидеть дома.

Через несколько дней после инцидента Александр направил претензию в клинику. Однако там, по его словам, ее не признали.

— Мне через несколько дней перезвонили и по телефону сообщили, что медицинская услуга была оказана в полном объёме. А сам факт повреждения нерва отрицают и считают, что я якобы уже пришёл к ним хромой. На 28 мая у меня назначена комиссия по присвоению группы инвалидности, — рассказал пострадавший.

Теперь спор перешёл в судебную плоскость. В конце ноября 2025 года. Александр Паршуков подал иск в суд. Он требует компенсацию расходов на лечение и морального вреда. На момент подачи иска сумма требований составляла 1,5 миллиона рублей, однако в дальнейшем она может быть увеличена, поскольку лечение продолжается. Следующее судебное заседание назначено на 7 июля.

