«Боль не прекращается ни на секунду»: новосибирец стал хромым после укола обезбаливающего в частной клинике

В Новосибирске директор учебно-спортивного оздоровительного центра НГТУ Александр Паршуков судится с медцентром. В прошлом году он пришёл туда на обследование и после укола, который должен был обезболить, получил тяжелейшее осложнение и фактически лишился возможности нормально ходить. Теперь мужчина перенёс операцию, постоянно живёт с сильной болью и готовится оформлять инвалидность.
Еще совсем недавно Александр Иванович Паршуков активно занимался спортом, играл в волейбол и бегал на лыжах. Но сегодня он может ходить по улицам только с тростью и специальным фиксатором для стопы. В таком состоянии он находится уже больше девяти месяцев.
— Это всё началось 2 августа прошлого года. Я обратился в клинику для проведения колоноскопии. Перед процедурой медсестра сделала мне два обезболивающих укола, которые, к несчастью, очень болезненные. После одного из них у меня начала неметь нога, — рассказал КП-КП-Новосибирск Александр Паршуков.
Во время обследования неприятные ощущения, как говорит пациент, усиливались. После процедуры мужчина уже не смог самостоятельно подняться с кушетки.
По словам Александра, сначала медики заверяли, что это временная реакция и всё скоро пройдет. Однако спустя полчаса состояние только ухудшилось: появилось онемение стопы и голени, сильное покалывание и слабость в ноге. Выяснилось, что укол попал в седалищный нерв.
Мужчина прошёл длительное лечение, несколько курсов реабилитации и операцию, однако полностью восстановить функции ноги так и не удалось.
— Мой диагноз — постинъекционная нейропатия седалищного нерва. Боль не прекращается ни на секунду. Особенно тяжело ночью — приходится пить обезболивающие перед сном. Приходится принимать обезболивающие перед сном. Стопа у меня висит, улучшения практически нет. Ушли бы эти боли — мне бы стало гораздо легче. А врачи говорят, что нейропатическая боль может остаться со мной очень надолго, а возможно — навсегда, — говорит Александр Паршуков.
Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, мужчина продолжает работать. Многие больничные он закрывал досрочно, потому что не мог сидеть дома.
Через несколько дней после инцидента Александр направил претензию в клинику. Однако там, по его словам, ее не признали.
— Мне через несколько дней перезвонили и по телефону сообщили, что медицинская услуга была оказана в полном объёме. А сам факт повреждения нерва отрицают и считают, что я якобы уже пришёл к ним хромой. На 28 мая у меня назначена комиссия по присвоению группы инвалидности, — рассказал пострадавший.
Теперь спор перешёл в судебную плоскость. В конце ноября 2025 года. Александр Паршуков подал иск в суд. Он требует компенсацию расходов на лечение и морального вреда. На момент подачи иска сумма требований составляла 1,5 миллиона рублей, однако в дальнейшем она может быть увеличена, поскольку лечение продолжается. Следующее судебное заседание назначено на 7 июля.
