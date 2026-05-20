«Сын мучился от боли, не мог встать»: в Новосибирске мать обвинила врачей в смерти сына от сепсиса

23-летний новосибирец Даниил Конарский с детства занимался самбо, после колледжа пять лет отработал на радиоэлектронном заводе и на здоровье не жаловался. 1 марта парень простудился, на следующий день открыл больничный: температура у него была 37,5. Сибиряк принимал противовирусные, но они не помогали. На пятый день вызвал участкового врача:

- Она назначила сыну антибиотик, но температура не спадала. На десятый день сын снова вызвал врача, попросил направление на рентген. 10 марта на рентгене у него нашли жидкость в правом легком, нашли признаки «субтотального правостороннего пневмоторакса», - рассказала КП-Новосибирск Оксана, мама Даниила.

В регистратуре, со слов родных сибиряка, его направили домой, вечером участковый врач сама приехала к нему и вызвала скорую. Даниила отвезли в больницу: там, как говорят близкие парня, ему дали антибиотики и сделали пункцию правого легкого, установили дренаж и откачали жидкость.

- 25 марта сына выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике и сходить на контрольный рентген через 3-5 дней, не давали никаких медикаментов. Рассказали, как обрабатывать швы, он делал все по инструкции. Дома ему стало хуже, вернулась слабость, головокружение, он вызвал врача на дом. На следующий день врач не пришла, он сам поехал к ней в поликлинику. Даниил сказал, что в больнице у него был низкий гемоглобин, ему кололи белок. Врач в ответ не стала давать никаких направлений, сказала пить железо и фолиевую кислоту для гемоглобина. Назначили анализ крови на 30 марта, прием пульмонолога и КТ легких на 2 апреля, - рассказала мама Оксана.

На следующий день у парня поднялась температура до 37,7, мать предложила ему вызвать скорую. Сын ответил, что в больнице его предупреждали, что так заживает рана.

- 30 марта сын пошел к врачу, сказал, что температура у него поднялась уже до 38,5, появились боли в левом боку, и становиться только хуже. Врач сказала: «Это нормально, пойдешь к пульмонологу — назначит лечение». 1 апреля Даниил жаловался на сильные боли, в ночь на 2 апреля началась одышка, он уже не мог встать с кровати. Мы вызвали скорую, у него сильно упало давление. Врачи скорой стали быстро колоть ему лекарства, поднимать давление. Мы поехали в больницу, в дороге я взяла сына за руку: он старался держаться, пытался шутить. Ночь сын провел в реанимации, а утром 2 апреля мне позвонили и сказали: «Ваш сын умер, у него остановилось сердце», - сообщила КП-Новосибирск Оксана, мама Даниила.

Со слов родных, в выписке о смерти врачи указали причины смерти «Шок септический, плеврит серозно-фибриозный, пневмония долевая». На фоне этого обнаружили «гипертензивную болезнь сердечно-сосудистую с сердечной недостаточностью».

- Сыну перед смертью делали КТ, у него нашли жидкость уже в левом легком, если бы вовремя сделали обследование — могли бы выявить раньше. У него шло заражение, он температурил, организм боролся, но антибиотики ему не назначали. В больнице ему сделали пункцию, поставили дренаж в правом легком, а плеврит добрался до левого. Перед выпиской у него не было этих диагнозов, рентген и анализы были нормальные. В больнице можно было провести КТ, назначить антибиотики — обычно их назначают после операции. После жалоб сына участковый врач мог назначить новый рентген, хотя бы дать направление в платную клинику на КТ, в конце концов. Но болезнь не увидели, - считает мама Даниила.

Семья обратилась к медицинскому адвокату Марине Сорокиной из коллегии адвокатов «Бойко и партнеры» и будет добиваться наказания для врачей, которых винит в смерти Даниила.

- Сын копил на первую машину, мечтал поступить в институт на инженера, был очень добрым и отзывчивым, не пил и не курил. У всех, кто знал Даниила, в голове не укладывается, как здоровый 23-летний парень мог сгореть за месяц после обычной простуды? После всех медкомиссий, пройденных за пять лет. Я буду подавать заявление в СКР, готовить иск в суд и добиваться независимых экспертиз. Только чтобы выяснить правду и требовать справедливого наказания для виновных, - говорит Оксана Конарская.

