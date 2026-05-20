«В шесть лет она уже стала мамой»: в Новосибирском зоопарке дальневосточный леопард Хилари отмечает восьмой день рождения

Краснокнижной леопардихе Хилари из Новосибирского зоопарка исполнилось восемь лет. Фото: Сергей Ильтяков.

Сегодня, 20 мая, дальневосточному леопарду Хилари исполнилось восемь лет. Редкая хищница родилась в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило в 2018 году, а в 2024-м стала мамой, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Хилари – настоящая любимица посетителей. В июле 2024 года у них с самцом Давой родилась очаровательная малышка Хлоя, которая стала единственным детенышем дальневосточного леопарда, появившимся на свет в зоопарках России и Европы за тот год.

Дальневосточный леопард является самым северным и редким подвидом. Фото: Сергей Ильтяков.

– На планете насчитывается порядка 27 подвидов леопардов. Дальневосточный заслуживает особого внимания – это самый северный подвид леопардов, – отмечают в Новосибирском зоопарке.

Он распространен на юге Дальнего Востока России, в Северо-Восточном Китае и на Корейском полуострове, однако в природе насчитывается всего 30-50 особей. Дальневосточный вид находится под международной охраной и внесен в Красные книги России и мира. Именно поэтому каждый рожденный детеныш считается в зоопарке огромным вкладом в сохранение этого вида.

Сотрудники зоопарка поздравляют краснокнижную именинницу и желают ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Подросшая дочка Хилари, которой скоро исполнится два года, уже освоилась и получила навыки для самостоятельной жизни.

