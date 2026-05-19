«Стоимость нарядов держу в тайне»: сибирячка получила корону конкурса «Мировая модель» из рук Сергея Зверева

Сибирячка заняла первое место на конкурсе красоты. Фото: Предоставлено Юлией Симак

35-летняя Юлия Симак из Новосибирской области доказала, что мечты не имеют возраста. Еще несколько лет назад она, получив высшее образование в СибУПК, занималась торговлей и даже не думала о подиуме. А сегодня она — победительница конкурса «Мировая модель» в Москве, обладательница сразу нескольких титулов и официальный представитель проекта в Новосибирске. Корону красавице лично вручил стилист и шоумен Сергей Зверев. Как Юлия пришла к победе, она рассказала КП-Новосибирск.

«В ОДИН МОМЕНТ РЕШИЛА ВЫБРАТЬ СЕБЯ»

Юлия родилась в рабочем поселке Краснозерском в 300 километрах от Новосибирска. По ее словам, жизнь долгое время шла по привычному сценарию.

— Высшее образование я получила в Новосибирском институте СибУПК, жила обычной жизнью. И в 33 года решила выбрать себя и начать жить ту жизнь, которую я хочу, воплощать свои мечты. Мне был интересен моделинг, и я подала заявку на телепроект «Ты — топ-модель! Битва сибирских городов», — рассказала Юлия КП-Новосибирск.

У женщины появилось огромное желание победить во что бы то ни стало. Родные, муж помогали ей в этом. Муж и сын, как она признается, для неё являются главной поддержкой и радуются каждой победе как своей.

Юлия стала призером третьего сезона проекта «Ты — топ-модель! Битва сибирских городов» Фото: Предоставлено Юлией Симак

Нужно было ездить на съёмки три раза в неделю, проходить все этапы конкурса. Соревнуются в этом реалити-проекте красавицы из Новосибирска и Красноярска. Девушки живут вместе, участвуют в командных баттлах и представляют свои города. Как и во многих подобных шоу, отдельные эпизоды посвящены конкретным испытаниям: кастингу, квестам, преображению, конкурсам талантов и финальному дефиле.

— Ради проекта мне приходилось буквально жить на чемоданах, летать в Красноярск. Это телешоу стало для меня мощным стартом, огромным опытом и подарило новые знакомства. Со многими из Красноярска я до сих пор дружу. Финал шоу показали по федеральным каналам аккурат под Новый 2025 год. Для меня это был лучший подарок — увидеть себя по телевизору и снова пережить все эмоции. Участниц было больше ста, и я стала единственным призером из Новосибирска, — говорит Юлия.

«МОСКВА БЫЛА МОЕЙ МЕЧТОЙ»

На достигнутом Юлия останавливаться не стала. После проекта она окончила модельную школу в Новосибирске, а позже сама стала работать там организатором.

В Москве Юлия побывала впервые. Фото: Предоставлено Юлией Симак

— Уже через семь месяцев я получила диплом, а потом стала еще и организатором в этой модельной школе. Затем были конкурсы красоты в Санкт-Петербурге — там я тоже выигрывала высокие награды, новые титулы, после чего была приглашена в жюри и уже летала туда не как участница, — делится Юлия.

Сибирячка начала вести свой блог, создала марафоны для женщин о любви к себе и прокачиванию своей уверенности. И всё это время её мечтой была Москва и конкурс «Мировая модель». Манил масштаб проекта и возможность оказаться на одной сцене со звездами.

— Участницы готовились к этому конкурсу месяцев пять, но я приняла решение об участии и собралась за сутки, — смеется сибирячка. — Конечно, очень помог опыт участия в предыдущих конкурсах. Когда я представляла себя и свой город в этапе «Визитка», перед выходом судорожно набрасывала текст в голове, и когда вышла — все забыла и просто говорила из глубины души. И я справилась! Чувствуется, что помог опыт участия в похожих проектах.

Конкурс длился три дня. Репетиции и тренинги начинались ранним утром и заканчивались поздним вечером.

На сцене Юлия представила сразу три образа: презентацию себя и родного города, творческий номер и вечерний выход.

Решение об участии в конкурсе сибирячка приняла очень спонтанно — но оно того стоило. Фото: Предоставлено Юлией Симак

Оргвзнос на участие в «Мировой модели» составляет около 50 тысяч рублей. А вот о стоимости нарядов сибирячка не распространяется.

«СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ НАГРАЖДАЛ МЕНЯ ТРИЖДЫ»

Несмотря на конкуренцию, атмосфера среди участниц оказалась теплой, девушки сдружились между собой. Но главным моментом конкурса стало, конечно, награждение — корону победительнице вручал Сергей Зверев.

— Это были непередаваемые эмоции. Мы готовили выход под песню «Королева», которую Сергей Зверев посвятил нам в этот вечер. Уже тогда, оказавшись впервые на одной сцене с ним, я испытала настоящий восторг. Причем на сцену мне пришлось подниматься несколько раз — Сергей Зверев награждал меня целых трижды! Я стала второй вице-мисс «Мировая модель», получила номинацию «Мировая BEAUTY Модель» и стала официальным представителем конкурса «Мировая модель» в Новосибирске, — перечисляет Юлия.

За кулисами шоумен удивил ее еще больше.

В планах у Юлии — новые победы. Фото: Предоставлено Юлией Симак

— Несмотря на свой яркий сценический образ, в общении Сергей оказался очень добрым и вежливым человеком. У меня остались от общения с ним только положительные эмоции, — признается Юлия.

Сейчас сибирячка уже готовит новый этап в своей карьере. Уже в ближайшее время она выходит с отборочным этапом по региональному конкурсу красоты «Мировая модель» в Новосибирске.

Но и это еще не все. Оказывается, Юлия занимается вокалом и уже выпустила собственную песню.

— Два года назад я начала заниматься вокалом, год назад выпустила авторскую песню «Феникс» и стала участвовать в региональных вокальных конкурсах, — рассказывает она. — Я очень люблю творчество NЮ - Юрия Николаенко, его концерты в Новосибирске посещала последние четыре года. От совместного фото, конечно же, с таким творческим человеком не отказалась бы. Мне близок его путь, ведь несмотря на его провал в проекте «Голос», он продолжал работать над своим творчеством и идти к своей мечте.

