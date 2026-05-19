Вернуться в детство: в театре «Советский» ставят премьеру «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману Думбадзе

В Новосибирском драматическом театре зрителей уже в ближайшее время ждет премьерный показ спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион» по одноименному роману Нодара Думбадзе. Это невероятно добрая автобиографическая история, которая показывает жизнь как она есть, когда драматические события переплетаются с юмором и всегда незыблемо живет надежда на светлое будущее. Зритель окунется в атмосферу тепла и уюта. Подробнее о постановке в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали актер НДТ «Советский» Савва Темнов, режиссер Андрей Воробьев и художественный руководитель театра «Советский» Анатолий Кубанов.

Урок доброты

Произведение Нодара Думбадзе было написано в 1960 году и описывает события 1940 - 1950-х годов. Главный герой - Зурико - живет в грузинском селе, он сирота. Мальчика воспитывает бабушка, а рядом всегда находятся соседи - Илико и Илларион.

Зурико не идеальный подросток - он умеет и любит хулиганить, прогуливает школу, но при этом получает один из самых важных жизненных уроков - урок доброты, любви и оптимизма от близких и родных людей. Главного героя в Новосибирском драматическом театре играет Савва Темнов.

- Моего персонажа зовут Зурико, или Зурикела, или Зураб Владимирович Варшаламидзе. Этот человек возвращается в родное село, где вспоминает свою жизнь, близких людей, которые его воспитали, и все знаменательные события, приведшие его к той точке, откуда начинается история. Это молодой грузин, который рассказывает людям историю своей жизни. Мне приятно и лестно играть в спектаклях, поставленных на основе прекрасных произведений: когда материал хорошо написан, это уже полдела. В романе и написанной по нему пьесе много трогательных, смешных моментов и мудрости, которую я как актер впитываю. Мне очень интересно работать над этим спектаклем, - рассказал Савва Темнов.

Актер пояснил, что никогда не был в Грузии, но считает, что менталитет грузин характеризуется позитивом и миролюбием. Сегодня зритель нуждается в этом, считает Савва. Людям необходима вера в искренность, любовь и надежду. Роман Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», безусловно, способен зажечь в сердцах зрителей искру теплоты и душевной радости.

«Мы никогда не умрем»

Режиссер-постановщик Андрей Воробьев, который приехал для работы над спектаклем из Братска, рассказал, что выбор на художественное произведение пал не случайно. Постановка подойдет для теплого семейного просмотра, будет интересна как взрослым, так и подросткам. Это возможность провести совместно уютный вечер и получить массу положительных эмоций.

- Я выражаю благодарность театру «Советский» и Анатолию Кубанову за приглашение для создания постановки. Мне радостно приезжать в Новосибирск и в этот театр, потому что я счастлив, что на театральной карте России есть точка, где чувствую себя как дома, - уточнил Андрей Воробьев.

Он признался, что произведение Нодара Думбадзе с детства было нравственным ориентиром, потому что Думбадзе воспевает в человеке лучшие качества: доброту, красоту, смелость.

- Я решил, что настало время сделать этот материал. Произведение Думбадзе - это глоток свежего воздуха и ода человеческой красоте. В каком-то смысле это самотерапия: я сам хочу почувствовать себя хорошо благодаря работе над спектаклем. Надеюсь, зрители тоже это почувствуют. Зурикела говорит: «Мы никогда не умрем, мы будем жить вечно». Это о том, что, пока память жива, смерти нет, - добавил режиссер-постановщик.

Деревенская искренность

Режиссер признался, что тема деревни ему близка.

- Я родом из Алтайского края. Село Сростки все знают, это родина Шукшина. Так вот, если с горы Пикет, где стоит памятник Шукшину, посмотреть через реку Катунь, то видно крышу моего дома в селе Талица, Советский район. Я там родился. Поэтому произведение Думбадзе глубоко отзывается у меня в сердце. Там речь об обычном деревенском парне. Зурикела говорит, что у них каждый год наводнение, сносит мост. В моей деревне тоже так было. Есть замечательная сцена, когда корову ведут на бойню. Я прекрасно помню, когда мне было 9 лет, у нас была корова Пеструша. Ей было больше 15 лет, и мы приняли решение ее забить. Я помню, как плакала моя мама. Корова была старше меня, была членом семьи. Очень умная, давала много молока, - поделился воспоминаниями режиссер.

Деревенская жизнь - это всегда искренность, честность, где без прикрас сливаются жестокий быт и настоящая человеческая доброта.

Не первая работа в театре «Советский»

Спектакль в театре «Советский» Андрей Воробьев ставит не впервые. До этого были «Женитьба» Гоголя, «Сердце не камень» Островского, «Жизнь за други своя» по собственной пьесе, а теперь - «Я, бабушка, Илико и Илларион».

- Я очень надеюсь, что традиция приезжать в Новосибирск каждый год или хотя бы раз в пару лет и делать спектакль станет доброй и светлой театральной традицией. Я признаюсь в любви НДТ «Советский» и прекрасному городу Новосибирску, - добавил режиссер.

В спектакле нет громоздких декораций и попыток всерьез воссоздать грузинский быт, диалект или акцент - это не главное. Важно передать атмосферу произведения и подать это все в игровой форме.

- Мы пытаемся соорудить игровой, поэтический театр. Не пытаемся перевоплотиться в грузин с точки зрения системы Станиславского - это выглядело бы глупо, потому что у нас другой, сибирский менталитет. Из реквизита - папахи, бурки, подручные предметы. Грабли могут быть конем, табуретка - кроватью. Накинул на себя старую вещь - а играешь, что это королевская мантия, - объясняет Андрей Воробьев.

Премьера

Спектакль, по словам создателей, в первую очередь о дружбе и семье, о том, как не унывать и относиться к трудностям с философским подходом.

- В наше непростое время постановка вселяет надежду и радость. Уверен, что посмотревший спектакль вспомнит о своих близких, захочет с ними увидеться, сказать доброе слово. Он смешной и трогательный одновременно - это гремучая смесь, - считает Савва Темнов.

Премьерные показы спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион» состоятся 29 и 30 мая на сцене Новосибирского драматического театра «Советский».

Актер добавил, что в современном мире избыток информации: телевизор, новостные порталы, разные сайты, социальные сети. Недавно в нашу повседневность вошел искусственный интеллект. А театр - это живое искусство, возможность видеть и чувствовать актерскую игру.

- В кино часто используют много эффектов, но за ними - пустота. А в театре ощущается связь актера и зрителя - это уникальная возможность проникнуть в мир творчества, - заключил Савва Темнов.

Художественный руководитель НДТ «Советский» Анатолий Кубанов отметил, что роман Нодара Думбадзе - это классика советской литературы, сегодня она особенно актуальна.

- Это не пьеса, это роман. И здесь необходимо умение перевести с языка романа на сценический язык. Режиссер Андрей Воробьев сработал безупречно - он красочно преобразовал произведение в театральную инсценировку. Он умеет акцентировать внимание на простых и очень понятных вещах. В романе есть эпизод, когда в годы Великой Отечественной войны народ собирал военные посылки. Эта отзывчивость и сопричастность не чужда людям и сегодня, поэтому постановка максимально актуальна в наше время, - говорит руководитель.

Художественный руководитель добавил, что в ближайшее время спектакль войдет в репертуар Новосибирского драматического театра и будет радовать зрителя много раз.

