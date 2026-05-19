«Подумали, что пьяный, и бросили умирать»: под Новосибирском хирург получил условный срок за смерть пациента

Хирург и медсестра не стали осматривать пациента, он умер.

Суд вынес приговор хирургу одной из больниц Новосибирской области, по вине которого погиб пациент. По версии следствия, вечером 17 сентября 2024 года скорая помощь привезла в больницу 58-летнего мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой. Мужчину положили на койку, он был в грязной одежде, почти без сознания, не мог связно разговаривать. Врач-хирург посмотрел на пациента и решил, что тот пьян. Мужчину не стали осматривать, оставила в клинике, а на следующее утро он умер.

Родственники пациента жили в Новосибирске, от знакомых они узнали о смерти мужчины и написали жалобу в СКР. Следователи начали проверку:

- В период 17-18 сентября врач-хирург являлся дежурным, который без уважительных причин не осмотрел поступившего в приемное отделение потерпевшего, не определил клинический диагноз для дальнейшего оперативного вмешательства и проявил бездействие, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Чулымского района.

По результатам следователи возбудили два уголовных дела о неоказании помощи больному, повлекшем смерть человека. Одно дело завели на врача, второе — на медсестру.

- Медсестра не провела приём пациента, не оформила историю болезни, не измерила жизненно важные показатели, не осмотрела пострадавшего и не уведомила руководство, когда дежурные врачи отказались от осмотра, а хирург покинул больницу, — сообщали в прокуратуре.

Женщина вину не признала, говорила, что врач-хирург не давал ей задания. Сам же врач, по данным источника КП-Новосибирск, решил, что пациент пьян, и не стал осматривать.

- В тот день я не дежурил в больнице, пришел по личным делам. Увидел пациента и сказал, что нужно перенаправить к врачу-терапевту, и ушел по своим делам, — заявил на следствии врач-хирург.

Опрос сотрудников больницы и сверка графиков дежурств опровергли эту позицию, к терапевту больного никто не направил. Медсестру отстранили от работы, в декабре прошлого года Чулымский районный суд вынес приговор медсестре — ей вменили 1, 5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, запретили заниматься медицинской деятельностью на 6 месяцев. Обжаловать решение она не стала, приговор вступил в законную силу.

А что же врач? Согласно данным базы отзывов о медицинских работниках, врач-хирург получил образование за рубежом, в 2023 году прошел ординатуру в Новосибирске, меньше года проработал в районной больнице, после скандала устроился на работу в соседнем районе. Уголовное дело в отношении него рассмотрели 12 мая 2026 года.

- Чулымский районный суд вменил врачу 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 1,5 года. Осужденный и адвокат обжаловали приговор, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Чулымского района.

