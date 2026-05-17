Ангелина Пахомова родилась под Новосибирском. Фото: Пресс-служба КИОН

Новосибирска актриса Ангелина Пахомова покоряет российское кино. Зрители знают её по ярким ролям в сериалах и фильмах, а теперь актриса появилась в новом проекте онлайн-кинотеатра KION — криминальной драме «Приговор». Сериал рассказывает историю мужчины, который выходит на свободу после 22 лет заключения и пытается заново собрать свою жизнь. Ангелина сыграла Лену — жену следователя, для которой семья становится одновременно главной ценностью и источником внутренней боли.А ведь детство Ангелины начиналось просто, в небольшом городе Тогучине. Как ей удалось добиться успеха, она рассказала КП-Новосибирск.

БИОГРАФИЯ АНГЕЛИНЫ ПАХОМОВОЙ

Родители Ангелины Пахомовой были фермерами и о звездной карьере для дочери никогда не мечтали. Ангелина в детстве часто летом гостила у бабушки в селе Горевка, а в школу ходила в Тогучине. Летние каникулы она вспоминает с теплом.

Детство у девушки было простое — росла она в небольшом городе, а летом отдыхала в деревне. Фото: Пресс-служба КИОН

— У меня очень большая семья, много братьев, я выросла среди мальчишек. У меня была одна сестра, но в основном всё детство прошло в компании пацанов. Мы не играли в куклы, а лазили по технике, по «КамАЗам», катались на мотоцикле, купались в речке. Меня кусали пчёлы, мы устраивали ночные «страшилки», возили папе обеды в поле. Это было очень насыщенное, живое детство, с большим количеством эмоций, свободы и любви. Меня очень сильно любили бабушки и дедушки, и это ощущение до сих пор со мной, — рассказала Ангелина Пахомова КП-Новосибирск.

Интерес к актёрству у девочки появился позже, лет в 14. Но задатки были — Ангелина любила наряжаться в мамины платья, выступать, быть в центре внимания. В школьном театральном кружке она получила свою первую роль Снегурочки. В самом Тогучине театров не было, поэтому о большой сцене девочке приходилось только мечтать.

Теперь актриса покоряет экраны. Фото: Пресс-служба КИОН

Всё изменилось, когда в 15 лет она узнала о наборе в Московскую театральную школу Олега Табакова, куда отбирали подростков со всей России.

Чтобы попасть на прослушивания, Ангелина вместе с мамой ездила на автобусе в Новосибирск, пропускала школу и возвращалась домой далеко за полночь.

— Сначала меня поддержала мама. Папа, конечно, испугался отправлять меня одну в Москву. Но когда мы узнали, что школа Табакова — это фактически пансион с круглосуточным контролем, где мы живём, учимся, едим, репетируем в одном месте, и что туда набирают ребят со всей России, он согласился. Сейчас я стараюсь приезжать домой два раза в год, хотя бы на дни рождения, зимой и летом. Но с каждым годом это всё сложнее, потому что работы становится больше, — говорит актриса.

Любовь к актёрскому мастерству была у неё всегда. Фото: Пресс-служба КИОН

ФОТО И ВИДЕО АНГЕЛИНЫ ПАХОМОВОЙ

Поступление в школу Табакова было испытанием: конкурс был жёсткий — около 200 человек на место. Сначала был отбор в Новосибирске, потом уже в Москве.

— На курсе всего 24 человека, из них 6–7 девушек. Попасть в число этих шести уже сложно. Но еще сложнее доучиться, у нас половину курса отчислили и это нормальная практика у актеров. Переезд дался тяжело: в первые два месяца я поправилась на 10 килограммов из-за стресса. Я была очень стеснительным ребёнком, ничего не получалось, особенно на первом курсе. К тому же, я нелегко проживала сепарацию, вдали от родителей, в Москве, у меня никого не было. Не было взрослого человека рядом, который мог бы поддержать, — вспоминает Ангелина.

На съёмках «Приговора». Фото: Пресс-служба КИОН

После окончания школы в 2018 году Ангелину Пахомову зачислили в труппу театра Олега Табакова. Именно театр дал ей профессиональную базу. Там сибирячка работала до 2022 года, после чего решила полностью сосредоточиться на кино.

Экранный дебют Ангелины состоялся ещё во время учёбы. В 2017 году она получила небольшую роль в мелодраме «Калейдоскоп судьбы», после чего начала регулярно появляться в телепроектах.

Настоящую узнаваемость актрисе принес сериал «Содержанки», где она сыграла Аниту — девушку с ангельской внешностью и далеко не таким простым характером.

После этого в карьере Пахомовой появились заметные проекты: «Медиатор», где она работала вместе с Андреем Бурковским, «Черное облако», «Бедные Абрамовичи», «Секс. До и после», «Золотое дно» и другие сериалы.

СЪЕМКИ АНГЕЛИНЫ ПАХОМОВОЙ В «ПРИГОВОРЕ»

В новом сериале «Приговор» Ангелина играет Лену — жену следователя, которая мечтает о счастливой семье, но сталкивается с тем, что работа мужа постепенно разрушает их отношения.

С Григорием Верником. Фото: Пресс-служба КИОН

— Моя героиня — человек, для которого семья — главная ценность. При этом она реализована в профессии, она не домохозяйка. Но для неё семья всё равно важнее. А для её мужа, наоборот, работа становится главной ценностью, причём с элементом одержимости. Я отталкивалась от этого конфликта: как ты хочешь создать семью, быть счастливой, вы любите друг друга — но сталкиваетесь с реальностью, в которой это невозможно. И это очень больно.

Мужа героини Александра Вихрева сыграл Григорий Верник. Впервые на съёмочной площадке Ангелина работала и его отцом Игорем Верником, который на экране тоже появится в роли отца Вихрева.

— С Григорием Верником мы уже пересекались раньше, но здесь у нас было больше совместных сцен. Мы играли мужа и жену, поэтому важно было быстро найти контакт. С ними легко: можно импровизировать, шутить, договариваться. Атмосфера была очень лёгкой и здоровой.

Ангелина Пахомова мечтает также сняться в Голливуде. Фото: Пресс-служба КИОН

Сегодня у Ангелины Пахомовой очень разная аудитория. По словам актрисы, её особенно удивляет и радует, насколько разные люди откликаются на её роли.

— Есть девочки 12–14 лет, которые делают нарезки в «ТикТоке», а есть женщины за 50, которые пишут: «Мне 53 года, и я вами восхищаюсь». Это очень приятно. Среди зрителей есть и подростки, и взрослые мужчины. Мне нравится, что аудитория такая разная, — говорит Ангелина Пахомова.

Актриса признаётся, что хотела бы поработать с Максимом Матвеевым, звездой сериала «Триггер» и Александром Урсуляком. Надеется она побывать и в Голливуде.

