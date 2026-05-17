«За ее коммуналку платил весь дом»: соседи пытаются выселить паспортистку ЖЭУ из общей колясочной в новосибирской многоэтажке

Жильцы многоэтажного дома пытаются выселить паспортистку из колясочной.

В Новосибирске произошел скандал между жителями многоэтажного дома и сотрудницей ЖЭУ, которая, по словам жильцов, несколько лет проживает в помещении колясочной, принадлежащей всему дому. Об этом КП-Новосибирск рассказала председатель дома - Анастасия.

По ее словам, история началась на общих собраниях собственников — именно тогда жильцы узнали, что одно из помещений используется не по назначению.

— Люди начали возмущаться: «А почему у нас помещение занято? Это же колясочная. Мы бы туда коляски ставили». Я удивилась: «У нас есть колясочная?». Мы вообще не были в курсе, — рассказывает Анастасия.

Позже выяснилось, что, как уверяют жильцы, во втором подъезде раньше действительно находилась колясочная, но затем помещение было передано паспортистке ЖЭУ.

«ЗА КВАРТИРУ, КОТОРОЙ НЕТ В УЧЕТЕ, ПЛАТИТ ВЕСЬ ДОМ»

После этого жильцы начали проверять документы и обращаться в управляющую компанию, пытаясь выяснить, на каком основании помещение используется и кто оплачивает его содержание. По словам председателя дома, в процессе проверки всплыли неожиданные детали.

— Сначала выяснилось, что паспортистка не платила за свет и коммунальные услуги. Потом я стала смотреть учет по воде, и оказалось, что этой квартиры вообще нет в учете. Видимо, она была подключена к общему счетчику, и за нее платили все жильцы дома, — поясняет Анастасия.

Жильцам предоставили документ, согласно которому паспортистка якобы проживает в помещении на основании протокола общего собрания 2007 года. Однако, как утверждает председатель, документ вызывает вопросы.

— Там протокол, который никем не подписан. Инициатором тогда выступала управляющая компания, — говорит председатель дома.

Также, по словам Анастасии, жильцам сообщили, что когда-то женщине разрешили проживать в помещении с правом последующего оформления собственности.

— Я узнавала в Росреестре — такого помещения у нас в доме официально нет, документов на него паспортистка не оформила, — уточняет Анастасия.

ПОПЫТКИ ВЫСЕЛЕНИЯ И СУД

По словам председателя дома, в этом году жильцы попытались изменить ситуацию и инициировали процедуру выселения.

— Одно собрание разрешило ей там жить, а второе должно было это право отменить и обязать освободить помещение. Мы набрали голоса, обратились в суд, но пока ничего не изменилось, — рассказывает Анастасия. — Паспортистка, в свою очередь, пытается добиться, чтобы мы ей это помещение продали.

По словам жильцов, спорное помещение фактически переоборудовано под жилье и имеет отдельный вход внутри подъезда.

— Это помещение полностью как квартира, — говорит Анастасия. — Пока я не начала заниматься вопросом, последние три года она там не жила: сдавала его студентам, иностранцам. Но они там долго не задерживались, потому что ремонт плохой, пол почти сквозной, холодно.

Сейчас, по словам председателя, паспортистка проживает в помещении постоянно. Жильцы утверждают, что помещение по документам остается общедомовым имуществом. Жители дома уже обращались в прокуратуру и намерены добиваться решения вопроса в судебном порядке.

КП-Новосибирск направила запрос в управляющую компанию, чтобы получить их комментарий по этой ситуации.

Связаться с женщиной, о которой рассказывают жильцы, редакции пока не удалось.

Ранее КП-Новосибирск рассказывал о похожей истории на улице Высоцкого. Там женщина пыталась приватизировать колясочную, но жильцы добились через суд выселения из технического помещения.

