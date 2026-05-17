Мойте руки и не переусердствуйте с нежностью: как правильно обниматься с питомцами, чтобы им не навредить

Кошка Груня любит обнимашки. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Хозяевам, конечно, хочется тискать своего питомца. Но в какой-то момент я поймала себя на простой мысли: а точно ли моей кошке это нравится? И безопасно ли это вообще — например, сразу после улицы? Ответили на эти вопросы опытные ветеринары.

ОБНИМАШКИ ПОСЛЕ УЛИЦЫ

Моя кошка Груня максимально тактильная: она встречает меня у порога каждый день, мяукает и просит еды, даже если в миске еще есть корм. Груня смотрит своими круглыми глазами так, что рука сама тянется ее погладить и взять на руки. Честно — бывало, что я делала это сразу, едва переступив порог, даже не помыв руки.

И тут первая важная деталь, о которой редко задумываешься. Как объясняет ветеринар с 18-летним стажем Екатерина Толмачева, инфекции вполне реально принести домой с улицы — на руках, одежде и особенно на обуви. Животные часто подходят, нюхают обувь, могут контактировать с источником инфекции.

— Более того, если был контакт с другими животными на улице, риск увеличивается. Вирус может передаться через ваши руки, если затем питомец их облизывает, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Толмачева.

Ветеринар с 11-летним стажем Ярослав Рябинин дополняет: иногда опасность исходит не от животного к человеку, а наоборот.

— Даже если кошка не выходит на улицу, она может заразиться — достаточно того, что человек принес вирус на себе, — поясняет специалист. — Поэтому базовое правило, которое звучит банально, но критически важно: сначала вымыть руки, потом обниматься.

САМА ПРИХОДИТ НЕЖИТЬСЯ

Полакомившись, Груня тут же прибегает ко мне на диван, запрыгивает на грудь, устраивается поудобнее и начинает «мыться» прямо на мне — или ждет, пока я начну ее гладить. В такие моменты кажется, что это и есть абсолютное кошачье счастье.

И, как оказалось, в этом я не ошибаюсь.

— Есть кошки, которые сами приходят, ложатся на грудь, мурчат и требуют, чтобы их гладили. Для них это способ получить эмоциональную составляющую через тактильный контакт, — говорит Ярослав Рябинин. — И хотя объятия для животных не совсем естественны от природы, но кошки и собаки — компаньоны, они адаптируются к человеку и со временем начинают воспринимать такие формы общения как норму.

При этом важно помнить: не все кошки такие. Екатерина Толмачева подчеркивает, что, как и у людей, у животных разный характер. Одни нуждаются в постоянной ласке, другие предпочитают дистанцию. И если кошка не тактильная, «приучить» ее к объятиям не получится — это уже сформированный тип поведения.

С Груней мне, очевидно, повезло. Она не просто терпит — она сама идет на контакт. Более того, когда приходят гости, она не прячется, не стрессует — наоборот, через пару минут может уже сидеть у кого-то на коленях или играть.

Груня сама запрыгивает на руки, чтобы привлечь внимание и поиграть. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

КАК НЕ «ЗАТИСКАТЬ» ПИТОМЦА

Но даже в таких идеальных условиях есть нюанс — грань между «приятно» и «слишком много». Я, например, часто не могу удержаться: мне хочется обнимать. И как говорит Екатерина Толмачева, даже если животное в целом контактное, важно замечать сигналы, которые говорят о том, что ему некомфортно.

— Если кошке не нравится, она уходит, либо начинает дергать хвостом, прижимает уши, может рычать, — выделяет Екатерина Толмачева.

Но и тут мне повезло, Груня почти никогда не сопротивляется. Даже в игривом настроении она ни разу не рычала.

Но все-таки важно не переоценить любовь питомца к тактильности. Ярослав Рябинин предупреждает: переизбыток внимания может навредить.

— Чрезмерное «затискивание», постоянное ношение на руках, особенно у маленьких пород собак, иногда приводит к проблемам с поведением. Часто владельцы воспринимают таких собак как «детей», чрезмерно их опекают, и в итоге это может сказываться на психике животного. В практике встречаются случаи, когда последствия приходится корректировать уже с помощью специалистов по поведенческой ветеринарии. С кошками проще — они чаще сразу дают понять, если им что-то не нравится, — объясняет Рябинин.

В моем случае, если быть честной, иногда складывается обратная ситуация: не я тискаю Груню, а она меня. Когда я работаю или сижу за столом, она запрыгивает на колени и настойчиво требует внимания.

КОВРИК У ДВЕРИ МОЖЕТ БЫТЬ НЕБЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ ПИТОМЦА

Есть еще одна деталь, о которой я раньше вообще не думала. Груня почти не интересуется обувью, но иногда может поцарапать коврик у двери. Казалось бы — безобидная привычка. Но, как выяснилось, именно такие вещи могут быть источником риска.

Коврики у входа, по словам Екатерины Толмачевой, накапливают грязь и потенциальные инфекции. Их нужно регулярно стирать — все из-за обуви:

— Можно принести домой инфекцию через биологические жидкости. Поэтому обувь надо держать в недосягаемом для питомца месте. На улице собаки испражняются, и, проходя по этим местам, человек может занести загрязнения на обуви. Если щенок или другое животное дома начнет вылизывать обувь, то есть риск заразиться не только глистами, но и инфекциями.

Груне нравится полка с обувью. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В итоге эксперимент с Груней оказался довольно показательным. Объятия — это не запретная зона. Более того, для многих животных это важная часть общения. Но за всей этой милотой есть простые правила, которые легко упустить: гигиена после улицы, внимание к сигналам питомца и уважение к его границам.

