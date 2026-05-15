«Стояла неимоверная вонь»: в Новосибирске волонтеры спасли 46 кошек из квартиры бывшей заводчицы

Кошек нашли в удрученном состоянии. Фото: Предоставлено Галиной

В Новосибирске почти посотни кошек и котят остались одни в захламлённой квартире после того, как их хозяйка попала в больницу с тяжёлой травмой после ДТП. За кошками на то время, пока женщина находится в больнице, согласилась присматривать ее знакомая. Она ужаснулась, в каких условиях живут животные, и обратилась к волонтёрам с просьбой забрать нескольких питомцев. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

«МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО КОТЯТ НУЖНО СРОЧНО ЗАБИРАТЬ»

— Хозяйка-заводчица попала в больницу после аварии. Дома у неё оставалось около пятидесяти кошек. Её знакомая поначалу ездила из пригорода каждый день, чтобы их кормить, но потом обратилась к нам, попросила помочь с кормлением и искать животным новых хозяев, потому что сама хозяйка находится в тяжёлом состоянии, — рассказала «КП-Новосибирск» Галина из фонда «Варежка».

Кошки оказались заперты одни в квартире. Фото: Предоставлено Галиной

Сначала волонтёры пытались организовать помощь на месте: ездить кормить животных, забирать хотя бы часть кошек на передержку.

— Но мы посмотрели обстановку и поняли, что животных нужно срочно забирать. Они были очень истощённые, пугливые, некоторые — с явными проблемами со здоровьем. Там оказалось 46 кошек, из них два маленьких котенка, — говорит Галина. — У хозяйки в прошлом был свой клуб, кошки участвовали в выставках. Но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля — и размножение животных, и уход за ними. У некоторых кошек очевидные генетические заболевания. Например, одна из кошек страдает остеохондродисплазией — это встречается у вислоухих кошек при неправильном скрещивании. То есть, у неё поражены все четыре лапы.

В квартире царили ужасные условия. Фото: Предоставлено Галиной

Соседи рассказывают, что долгие годы жаловались в разные инстанции. На площадке стоял сильный запах, в квартире была грязь и вонь. Люди пытались как-то помочь, предлагали поддержку, но хозяйка никого не пускала домой и животных не отдавала.

Страдали не только животные, но и соседи заводчицы. Фото: Предоставлено Галиной

«КОТЯТА СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЕ»

Кошки, по описанию волонтера, очень истощённые и пугливые. Но пока одни всё ещё боятся людей, другие постепенно начинают приходить в себя.

— Кто-то уже становится ласковым, начинает доверять человеку. Но всем требуется лечение и восстановление. Нам сейчас особенно нужны лечебные корма для восстановления желудочно-кишечного тракта, препараты от паразитов и питание для маленьких котят. Котята только начинают есть самостоятельно. Для них нужны муссы и паштеты для прикорма. А взрослым кошкам сейчас дают специальные лечебные корма, потому что у них сильно нарушено пищеварение, — рассказала Галина.

Сейчас кошек лечат и откармливают. Фото: Предоставлено Галиной

Также животных предстоит обработать от паразитов, привить и стерилизовать. Только после лечения и стерилизации им начнут искать новые дома.

Сейчас кошки находятся на передержках и под наблюдением ветеринаров. Волонтёры надеются, что после тяжёлой жизни в тесной квартире у животных наконец появится шанс на нормальную жизнь. Всего на помощь фонду «Варежка» нужно 290 тысяч рублей.

