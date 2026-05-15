«Отрава их не берет»: крысы атаковали центр Новосибирска

Крыс заметили на улице Кропоткина. Фото: Виктория МИНАЕВА.

В центре Новосибирска жители снова жалуются на нашествие крыс. На этот раз грызунов заметили на улице Кропоткина, недалеко от Ипподромской магистрали.

По словам очевидцев, возле дома №269 крыс немало. Однако эта проблема в центре Новосибирска давняя — грызунов постоянно видят на Красном проспекте у дома №33 и на улице Советской. С наступлением весны их видели и на левом берегу, на улице Зорге.

Крыс часто видят центре города и в других районах. Фото: Виктория МИНАЕВА.

— Крысы бегают возле домов и мусорных площадок, совершенно не реагируют ни на людей, ни на шум машин. Я уже не удивляюсь, когда встречаю их на Красном проспекте. И отрава их не берёт, — рассказала местная жительница КП-Новосибирск.

Грызуны спокойно гуляют по тротуару. Фото: Виктория МИНАЕВА.

Специалисты объясняют, что основная причина появления крыс — доступ к пище и наличие укрытий. Особенно часто они селятся возле мусорных площадок и рядом с заведениями общепита. Кроме того, крысы — ещё и переносчики опасных бактерий и вирусов, в их числе и хантавирус.

Крысы часто плодятся — поэтому их может быть так много. Фото: Виктория МИНАЕВА.

— Крысы и мыши живут в городах под нагромождениями цементных плит или строительного мусора в подвале зданий. В данном случае — под мусорными контейнерами. Там тепло, и это хорошее место для выведения потомства. Плодятся крысы несколько раз в год, часто и помногу, — комментирует биолог Алексей Яновский.

В региональном управлении Роспотребнадзора советуют жителям фиксировать появление грызунов на фото и отправлять обращения через официальный сайт, если управляющие компании не принимают меры.

Доступ к пище и горы мусора — вот причины появления крыс. Фото: Виктория МИНАЕВА.

— Чтобы крысы не появлялись в доме, нужно поддерживать чистоту в здании и на прилегающей территории, хранить продукты в герметичных контейнерах, заделывать щели и отверстия в стенах и полу. В соответствии с действующим санитарным законодательством, при появлении грызунов владельцам помещений нужно проводить дератизацию, обратившись в управляющую компанию, в случае игнорирования — обращаться в управление Роспотребнадзора через сайт, — сообщили в ведомстве.

