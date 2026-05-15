«Из-за нас перекрыли станцию»: сибиряк женился на девушке, из-за которой забыл посылку в метро и переполошил полицию

Марина и Сергей познакомились в метро в 2011 году. Фото: предоставлено Мариной

В семье новосибирцев Марины и Сергея Ващенко эту историю пересказывают уже много лет — и смеются над тем, как обычная коробка с косметикой, забытая в метро, изменила их судьбу.

— Из-за нашего знакомства перекрыли станцию метро, — шутит Марина, вспоминая день, когда встретила своего мужа.

А дело было так: в 2011 году двоюродная сестра Марины — Елена — жила в райцентре Купино в Новосибирской области. Она попросила передать ей посылку — коробку с косметикой, которую она заказала. Передать заказ должны были через Сергея — брата мужа Елены. В то время Сергей служил в Абхазии, и на несколько дней ехал в отпуск домой в Купино. Марина его ни разу до этого не видела, но в помощи не отказала: встретиться они должны была на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».

— Я подошла к назначенному времени, Сергей тоже: передавала ему все через турникет, чтобы не платить за вход в метро. Кроме коробки, для сестры у меня еще был маленький пакетик — не все поместилось внутрь. Я дала Сергею пакет в руку, коробку поставила рядом с турникетом, чтобы он ее забрал.

Марине тогда был 31 год, Сергею — 42, но он говорит, что влюбился как мальчишка.

— Муж потом признался мне: «Когда я увидел твои глаза, то подумал "Эта девочка не для меня"».

Сергей не растерялся: предложил Марине приехать к нему в Абхазию.

— А я ему ответила: «Спасибо за приглашение, я подумаю. Возьмите, пожалуйста, посылку».

Пока мужчина смотрел вслед уходящей Марине, он совершенно забыл про то, зачем с ней встречался — коробку для сестры сибирячки оставил возле турникета.

«ГДЕ МОЯ КОРОБКА?»

А дальше бесхозная коробка привлекла внимание сотрудников станции. Позже Сергей, когда уже устроился на работу в новосибирский метрополитен (да, такое вот совпадение), узнал, по какой инструкции коллеги действуют в таких ситуациях.

— Если находят бесхозную вещь, сразу вызывают милицию и решают, что делать дальше, — объясняет Сергей.

На коробке были указаны данные сестры Марины — Елены — и номер телефона, поскольку ей предназначалась посылка. Елене позвонили и сообщили, что коробку забыли в метро. Она сразу связалась с Мариной и попросила срочно вернуться на станцию, чтобы объяснить, что внутри ничего опасного нет.

— Я уже уехала на другой берег, когда мне позвонили. Пока ехала обратно через весь город, Сергей увидел пропущенные звонки от Елены и тоже побежал назад, — вспоминает Марина. — Сергей объяснил ситуацию, показал содержимое посылки, коробку проверили и отдали ему.

Марина к тому моменту еще не успела во второй раз доехать до станции: сестра успела сообщить ей, что Сергей сам все забрал.

«МЕЖДУ НАМИ БЫЛА НЕ ПРОСТО ДРУЖБА»

После той истории Марина и Сергей больше не пересекались. Но спустя год судьба снова свела их вместе: сестра Марины, та самая Елена, с мужем собрались ехать в Абхазию и предложили Марине поехать вместе с сыном.

— Ну и мы поехали всей семьей отдыхать: никакой мысли о том, что между нами с Сергеем там может произойти, у меня не было, — говорит Марина.

Приехав в Абхазию, Марина и Сергей благодаря родным встретились и со смехом вспоминали первую встречу в метро. Когда сибирячка уехала в Новосибирск, они продолжили общаться: переписывались, созванивались, поддерживали друг друга, хотя серьезных отношений в тот момент не было.

Женщина отдыхала на Юге с семьей, там же был и Сергей. Фото: предоставлено Мариной

— Наверное, это уже была не совсем дружба. Постепенно появились близкие, доверительные отношения, — признается Марина.

Когда они познакомились, сыну Марины было семь лет — мальчик только пошел в первый класс. Сейчас ему уже 23 года.

Сам Сергей еще несколько лет оставался на службе, а позже вышел на пенсию и переехал в Новосибирск.

Марина и Сергей в Абхазии. Фото: предоставлено Мариной

«ДОЛГО ДУМАЛА, СТОИТ ЛИ ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ»

К тому времени с момента их первой встречи прошло семь лет, оба уже были взрослыми людьми, за плечами были первые браки. Когда разговор подошел к тому, чтобы сыграть свадьбу, Марина сомневалась:

— Я уже была замужем раньше, поэтому долго думала. Полгода или даже год размышляла: «Ну что мне опять замуж?»

Хотя к тому моменту пара уже жила вместе. Сергей неоднократно делал предложение, но Марина сомневалась.

— На очередное предложение он просто сказал: «Ну что, давай уже узаконим отношения». Я ответила: «Ну давай», — вспоминает Марина.

Пара подала заявление в декабре и выбрала дату свадьбы — 7 мая 2021 года.

Свадьба прошла в перид пандемии. Фото: предоставлено Мариной

«ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЖДАЛ ЭТОГО ДНЯ»

В то время в разгаре была пандемия коронавируса — свадьба Марины и Сергея выпала на локдаун, а у них уже были оплачены кафе, подготовка к торжеству, родственники купили билеты.

Пара очень переживала, что регистрацию в ЗАГСе отменят:

— Сергей говорил сотрудникам ЗАГСа: «Я десять лет ждал этого дня. Если она сейчас не пойдет со мной в ЗАГС, то уже никогда не пойдет».

В итоге церемонию разрешили провести, но только с четырьмя гостями. На свадьбе были мамы супругов и брат Сергея. Все — в масках.

Молодоженам пришлось надеть маски. Фото: предоставлено Мариной

— Конечно, фотографии получились не такими красивыми именно из-за масок, но нас это не особо огорчило: в тот день была хорошая погода, прогулка по городу, фотографии и семейный вечер.

«ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ»

Недавно Марина и Сергей отметили годовщину — пять лет со дня свадьбы. Сибиряки строят дом и говорят, что в их жизни нет серьезных конфликтов.

Сейчас Марина и Сергей живут счастливо и строят дом. Фото: предоставлено Мариной

— Наверное, уже есть мудрость. Мы понимаем друг друга. Я более ворчливая, Сергею иногда от меня достается, но он терпеливый, — отмечает Марина.

Сергей занимается строительством дома, Марина — карьерой, они поддерживают друг друга.

— Любовь может прийти и после разводов, и после разочарований, и тогда, когда кажется, что жизнь уже давно определилась. Можно снова встретить близкого человека и жить дальше счастливо.

