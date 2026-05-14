СГК продолжит масштабную замену теплосетей в Сибири

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Замена теплосетей

Из 10 тысяч 835 км тепловых сетей в эксплуатации СГК за последние 5 лет компания уже заменила более 1 026 км или 10% об общего объема, об этом рассказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев на пресс-конференции 14 мая. СГК продолжит масштабную замену теплосетей в регионах Сибири, подчеркнул он.

- За пять лет мы вышли на среднюю долю обновления более 2% в год. Задача на ближайшие годы - увеличить эту долю до 2,5% - рассказал Антон Баев. - Этого планируется достичь, в том числе, за счет развития ремонтной службы. В этом году значительная часть работ по замене теплосетей будет произведена собственными силами компании, без привлечения подрядчиков.

В 2026 году объемы перекладки достигнут 225 км - с учетом техперевооружения и текущего ремонта. «Это одна из наших рекордных цифр, чуть выше уровня прошлого года - 222 км», - отметил Антон Баев.

Вложения в замену коммуникаций и теплосетевого оборудования составят 15,9 млрд или свыше 19 млрд - с учетом НДС.

Основной объем работ придется на пять крупных городов: Новосибирск, где наибольшая протяженность замены теплосетей (60,1 км), Красноярск (41,7 км), Барнаул (42,5 км), Кемерово (20,4 км) и Абакан (5,9 км).

Помимо этого, СГК продолжит строить коммуникации для новых микрорайонов. «По итогам 2026 года планируем дополнительно присоединить тепловую нагрузку в объеме 300 Гкал - против 235 Гкал в 2025 году. Кроме того, продолжаем работу в рамках долгосрочных проектов комплексного развития территорий», - подчеркнул Антон Баев.

Энергокомпания сохранит масштабы замены труб и оборудования. Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Повреждаемость снизилась

Благодаря проведенным в межотопительный период подготовительным работам - прежде всего, гидравлическим испытаниям и роботизированной диагностике - в городах присутствия СГК снизилась повреждаемость в среднем на 10%.

Кроме этого, стали быстрее устранять повреждения. При нормативе не более 8 часов, среднее время устранения дефекта по группе компаний составило 5 часов.

Отопительный сезон прошел в штатном режиме - несмотря на экстремально низкие температуры и затяжные периоды холодов, подытожил Антон Баев и поблагодарил за работу сотрудников теплосетевых подразделений.

По его данным, средняя температура воздуха в городах присутствия составила -7,1 градусов, что на 2,7 градуса холоднее предыдущего отопительного сезона. Например, в январе в Канске температура достигала отметки -46С, в Кемерове - чуть выше: -44С.

Строительство теплосети. Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Планы проверки теплосетей

Подразделения СГК продолжат внутритрубную диагностику теплосетей роботизированными комплексами. В 2026 году СГК планирует обследовать более 80 км трубопроводов - в дополнение к обязательным гидравлическим испытаниям.

Наибольший объем теплосетей придется на Новосибирск - 31 км, в Барнаул - 18 км, в Красноярск - 10,7 км.

Часть работ проведут собственными роботизированными комплексами. Для этого в 2026 году на базе теплосетевых подразделений Новосибирска, Красноярска, Барнаула и Кемерово компания создала отдельные технологические направления диагностики теплосетей, приобретает роботизированные комплексы.