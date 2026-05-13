Как купить дом, чтобы не болела голова

Застройщики, девелоперы и производители обсудили, почему клиент устал быть генподрядчиком и как бизнес учится закрывать все вопросы под ключ.

В редакции «Комсомольской правды» состоялся круглый стол, на котором эксперты строительной отрасли обсудили актуальные проблемы, тренды и перспективы загородного жилья. К каким выводам пришли специалисты и чего ждать покупателям - в нашем материале.

Правила игры меняются

Главное изменение, которое отметили участники круглого стола, состоит в окончательном разрыве с моделью «продал «коробку» и забыл».

Потребитель устал быть генеральным подрядчиком строительства своего жилья: он хочет получить дом, в который можно заехать и жить, не разбираясь в сметах, подрядчиках и инженерии, хочет иметь одно окно для всех решений, а бизнес, еще пару лет назад переживавший бум ипотечного ИЖС, теперь вынужден учиться играть по новым правилам.

По словам Андрея Васина, руководителя отдела развития компании «Абис», 20 лет занимающейся ремонтом и отделкой в сегменте комфорт-плюс и бизнес-премиум, если клиент остается один на один с подрядчиками, сметами и ремонтом, то в этой точке теряются и деньги, и доверие. Поэтому его компания целенаправленно выступает в роли продюсера проекта.

- Мы берем на себя дизайн и реализацию под ключ, а стоимость дизайна фактически обнуляем внутри сделки, - говорит он. - Застройщику это дает три преимущества: проще продавать дом как готовый продукт, выше средний чек и меньше стресса с клиентами после сделки. По сути, вы продаете не «коробки», а готовое пространство для жизни. Клиент не должен разбираться ни в стройке, ни в дизайне, ни в инженерии. И наша задача - закрыть все эти вопросы.

Тем более что сегодня на рынке представлено множество инноваций, способных кардинально изменить и процесс строительства, и качество жизни в доме. И будущие жильцы, естественно, не всегда с этими новинками знакомы, а значит, технологии нужно «подсвечивать», рассказывать и показывать все особенности и то, что они дают.

О чем молчат окна

Владелец завода «Динал» Андрей Попов, 30 лет работающий на рынке окон и светопрозрачных конструкций, приводит такую аналогию. Никто не заказал бы машину с подогревом сидений, если бы не знал, что такая опция существует. С окнами та же история.

- Мы подсвечиваем функции, о которых человек не знает, - уточняет он. - К примеру, за счет теплофизики одно окно может быть значительно теплее другого. Есть настолько эффективные решения защиты от солнца, что это позволяет либо снизить нагрузку на кондиционеры, либо вовсе от них отказаться. Мы можем в разы увеличить звукоизоляцию по сравнению с обычным стеклопакетом, обеспечить безопасность детям и дать возможность открывать и закрывать окна людям на инвалидных колясках и тому подобное. Так что окна вполне могут быть серьезной инженерной системой, напрямую влияющей на качество жизни.

Жилье за 2 месяца

Еще одна технология, о которой рассказали участники встречи, - CLT-панели (перекрестно-склеенная древесина). Главный сдерживающий фактор для широкого их применения - низкая осведомленность потребителей о преимуществах. А ведь эта технология открывает широкие перспективы в сфере ИЖС. По словам директора «АС Хоум Строй» Андрея Семёновых, дом из CLT площадью, к примеру, 200 «квадратов» проектируется и изготавливается всего за 1,5 - 2 месяца и монтируется за неделю.

- И огнестойкость у них высокая, и теплопроводность такая, что позволяет строить дома хоть за полярным кругом, - рассказывает Семёновых, добавляя, что с 1 апреля 2026 года в России разрешено строительство многоквартирных домов из CLT-панелей высотой до 15 метров, что соответствует пяти этажам. Кстати, в Европе разрешенная этажность выше.

По словам генерального директора строительной компании «Витрувий» Максима Ерёмина, технологию CLT часто путают с клееным брусом, который нужно обязательно утеплять, но это далеко не то же самое. Дилер технологии в Сибири объясняет, что работать с этим материалом достаточно легко и комфортно.

- Никакой усадки нет, потому что доски сохнут не в длину, а в ширину, стены не надо выравнивать, ведь погрешность 1 - 2 миллиметра. Внутри панелей уже предусмотрены вертикальные каналы для электрики и сантехники - нет необходимости штробить. Вы получаете ровные стены, готовые под обои или плитку, можно сразу заниматься чистовой отделкой. Все бы хорошо, остается только преодолеть психологический барьер у клиента, - добавляет он.

Все решают детали

Что касается популярных трендов, то эксперты отмечают так называемую интерьерную интеграцию, когда деталям уделяется особое внимание. Екатерина Зяббарова, директор по маркетингу компании «Практичные двери», торговая марка FLYDOORS («ФЛАЙДОРС»), рассказывает, что сегодня и дверь перестала быть просто дверью, а стала частью дизайн-кода:

- Это продолжение интерьера. Она должна подходить к мебели, полу, потолку. Мы много ездим по выставкам по всему миру, следим за тактильными и цветовыми трендами, сверяемся с крупными мебельными компаниями, чтобы наш покупатель мог без проблем собрать целостную картину в своем интерьере.

Компания «Практичные двери» (FLYDOORS) производит межкомнатные и входные двери уже 27 лет, благодаря наличию складов от Дальнего Востока до Краснодара работает по всей России и экспортирует свою продукцию за рубеж. 80% дверей приходится на экономкласс и средний плюс, однако компания работает и с индивидуальными заказами, характерными для ИЖС. Как правило, это нестандартные проемы и двух-, трехметровые двери, а также двери скрытого монтажа.

Навстречу своим мечтам

Еще одним трендом можно смело назвать изменение, настройку стандартного продукта под образ жизни конкретного клиента. Сегодня люди понимают, что крутой ремонт - это еще и правильная влажность, и вентиляция, и совместимость систем «умного дома», и многое другое. В таком доме теплый пол не спорит с кондиционером на тему: «Ой, у нас холодно, греем!» - «Нет, жара, срочно охлаждаем!». Если клиент хочет обзавестись оранжереей, то современные технологии и системы позволяют организовать все в лучшем виде: с правильным светом, поливом, возможностью тут же вымыть руки и привести в порядок инструмент. И все это должно быть спланировано заранее, на этапе подготовки проекта дома.

Именно поэтому директор ландшафтной компании «РАДА Парк» Евгения Петрова рекомендует обращаться к ландшафтному дизайнеру еще до начала строительства.

- На первоначальном этапе мы смотрим рельеф, грунт на участке, проверяем, какая почва, что с уровнем грунтовых вод. Определяем пятно застройки и высоту посадки дома на рельеф, чтобы потом не переделывать систему водоотведения и не строить лишние лестницы, что существенно экономит впоследствии бюджет, - объясняет специалист.

Конечно, компания занимается дальнейшим благоустройством и озеленением придомовой территории. Какие здесь прослеживаются тенденции? По словам специалиста, это прежде всего малоуходный сад, где газоном занимается робот-косилка, освещение включается с телефона, за влажностью почвы следит автополив, а растения не требуют сложного содержания. Это основа, а вот изюминкой могут стать индивидуальные решения, декор и особенные растения - уникальные хвойные, к примеру карликовые привитые сосны, или виноград, или даже глициния, правда в этом случае профессионал должен честно сказать, что в Сибири это будет однолетнее растение.

Подводя итог дискуссии, эксперты сошлись во мнении: в 2026 году рынок ИЖС совершил эволюционный скачок от «конструктора» к «экосистеме», где клиент не должен ничего додумывать и быть экспертом в инженерии или ботанике. Он просто хочет получить законченный, цельный продукт, без всяких «а вот здесь еще бы доделать», чтобы можно было начать жить с самого первого дня и получать от собственного дома только удовольствие. И, что очень важно, на новосибирском рынке есть компании, поддерживающие эту философию и готовые удовлетворять все запросы.