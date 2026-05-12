Снег пошел в четвертом часу дня. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Метель в Новосибирске 12 мая 2026 обрушилась на город после нескольких жарких дней: температура воздуха резко опустилась до +3 градусов, а столицу накрыл плотный снегопад. Из-за сильного ветра и метели на верхних этажах не видно горизонта. Похолодание держится в регионе уже третий день и, по прогнозам синоптиков, продлится как минимум до конца рабочей недели.

ФОТО И ВИДЕО МЕТЕЛИ В НОВОСИБИРСКЕ 12 МАЯ 2026

Погода начала портиться еще 9 мая. После аномально теплых дней в Новосибирск пришли холодный фронт, сильный ветер и осадки. Днем 12 мая снегопад усилился и перешел в настоящую метель. Ветер поднимал мокрый снег, из-за чего видимость на дорогах и улицах значительно ухудшилась.

Метель 12 мая в Новосибирске

Новосибирцы отмечают, что особенно сильно ощущается морозный ветер. Многие жители снова достали демисезонные куртки и шапки, несмотря на середину мая.

Похолодание продлится несколько дней. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие дни в регионе сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля.

Снизу снег виден не так сильно. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 13 И 14 МАЯ 2026

Синоптики предупреждают, что в ночь на 13 мая в Новосибирске ожидаются заморозки до 0…-2 градусов. Днем температура поднимется лишь до +7…+9 градусов. В течение дня прогнозируются облачность, мокрый снег и ветер скоростью до 11 метров в секунду.

14 мая ночью температура составит -1…+1 градус, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Возможны небольшие дожди. Лишь к пятнице, 15 мая, в Новосибирске начнет постепенно теплеть — днем ожидается до +12…+14 градусов без существенных осадков.

ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА В НОВОСИБИРСКЕ 12 МАЯ 2026

Резкое майское похолодание уже вызвало обсуждение среди жителей региона. После почти летней погоды снег и метель в середине мая стали для многих неожиданностью. Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения видимости и возможного образования гололедицы в ночные часы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX