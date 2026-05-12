«Он умирал на холодной земле»: в Новосибирске волонтеры спасли бельчонка, выпавшего из гнезда

Бельчонка нашли на Морском проспекте. Фото: Предоставлено Еленой Шишкиной

Вечером 10 мая у дома на Морском проспекте случайный прохожий нашел маленького бельчонка.

— Мы с мужем шли от машины в аптеку и увидели парня, на вид ему 16-17 лет. Он сидел возле бельчонка, пытался его накормить орехами и напоить водой. Если бы не этот парень, мы бы просто не заметили зверька. Бельчонок этот — девочка. Она тяжело дышала, лежала на холодной земле, — еще немного, и она могла умереть, — рассказала КП-Новосибирск Елена Шишкина, жительница Академгородка.

Супруги сразу забрали зверька домой. Дома найденыша поместили в кошачью переноску рядом с обогревателем и начали искать тех, кто мог помочь его спасти. Елена отправила заявку в Московский центр реабилитации диких животных, подробно описав состояние бельчонка. Уже утром с ней связалась волонтёр новосибирского Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, которой передали заявку, и детеныша передали туда.

Белочку отогрели и накормили. Фото: Предоставлено Еленой Шишкиной

Маленькая белочка тем временем пришла в себя. Она согрелась, стала активной и даже начала проявлять характер.

Бельчонок пережил ночь, дважды поел молочной смеси, после чего его отвезли в центр. Там зверька будут лечить, выкармливать и готовить к выпуску в дикую природу.

— Она такая долговязая, худенькая девчонка, уже подросток. Очень пугливая, возможно, ударилась при падении или её напугали люди. Но аппетит отличный — кушать хочет всё время. А в случае чего прижимается и ведет себя как королева, — говорит Алиса Богомолова.

«НЕ МОГУТ ЗАБРАТЬСЯ НА ДЕРЕВО»

По словам волонтера Алисы Богомоловой, только с 1 апреля через её руки прошли уже 26 бельчат. Чаще всего маленькие белки выпадают из гнёзд в возрасте около полутора месяцев — когда уже начинают исследовать мир, но ещё недостаточно окрепли.

— Находят люди таких маленьких подросточков, которые ещё пока не могут забраться на дерево, с разбитыми носиками. Подавляющее большинство бельчат — те, которые хотели идти дальше мир изучать, вылезли из гнезда и упали на асфальт, — объясняет Алиса Богомолова.

Сейчас она находится в центре реабилитации и идёт на поправку. Фото: Предоставлено Еленой Шишкиной

Больше всего обращений сейчас поступает из разных районов Новосибирска и с ОбьГЭСа.

— Все бельчата поступили после тёплых выходных. А потом резко похолодало. Белки уже перелиняли в летнюю шерсть, бегают худенькие, голодные и мёрзнут. Месяц назад у нас было первое обращение из Берёзовой Рощи — там выпала белка из гнезда. Сегодня ещё — из Нарымского сквера. Больше всего обращений идёт из Новосибирска, на втором месте — Академгородок, на третьем — ОбьГЭС. Пока мы ждем наступления тепла, и больше половины всех поступивших к нам бельчат готовы выпускать, — говорит волонтёр.

А маленькая белка тем временем уже идёт на поправку. Волонтёры уверены: теперь с ней всё будет хорошо.

