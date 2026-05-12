«Голос по телефону идентичен моему»: мошенники начали звонить семьям бойцов СВО от имени главы Бердска

Аферисты просят сообщить паспортные данные и номер СНИЛС якобы для вручения награды Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Глава Бердска Семен Лапицкий предупредил жителей о новой схеме мошенничества. По словам чиновника, злоумышленники звонят родственникам участников СВО и представляются главой города.

— Они просят предоставить личные данные. Как сообщают жертвы мошенников, голос по телефону идентичен моему собственному, — написал Семен Лапицкий в соцсетях.

Как объяснил глава Бердска, аферисты сообщают людям о якобы положенной награде и предлагают прийти за ней. Однако перед этим требуют назвать паспортные данные и номер СНИЛС.

— Настоящие госнаграды так не оформляют! Никто из официальных лиц не будет запрашивать ваши конфиденциальные данные по телефону, — подчеркнул Семен Лапицкий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Новосибирский юрист Константин Зиновьев в разговоре с КП-Новосибирск напомнил, что сообщать персональные данные незнакомцам нельзя ни при каких обстоятельствах.

— Если поступает такой звонок, то нужно прекратить разговор и для уверенности перезвонить в тот орган, от имени которого был произведен звонок, — объяснил эксперт.

Также юрист прокомментировал использование мошенниками голоса чиновника. По его словам, сам по себе факт копирования голоса не считается преступлением.

— Само по себе использование голоса преступлением не является, пока не будет доказано, что такое использование является элементом другого преступления, например мошенничества, — отметил Константин Зиновьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX